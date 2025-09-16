Munu áfram stýra fastanefndunum Atli Ísleifsson skrifar 16. september 2025 10:52 157. löggjafarþing Alþingis var sett á þriðjudaginn í síðustu viku. Á myndinni eru Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, Sigríður Andersen Miðflokki, Víðir Reynisson Samfylkingu og Karl Gauti Hjaltason Miðflokki. Vísir/Anton Brink Engar breytingar verða frá fyrra þingi varðandi formenn fastanefnda Alþingis. Þetta herma heimildir fréttastofu en formenn nefnda eru ekki valdir að forminu til fyrr en á fyrsta fundi hverrar nefndar eftir þingsetningu. Þingkosningar fóru fram í nóvember á síðasta ári og kom þing saman í fyrsta sinn eftir kosningar í febrúar síðastliðinn þar sem formenn fastanefnda voru kjörnir. Stjórnarflokkarnir höfðu þá samið sín á milli um skiptingu formennsku í nefndum. Í fastanefndum þar sem Samfylkingin fer með formennsku samkvæmt samkomulagi stjórnarflokkanna, mun Víðir Reynisson áfram fara með formennsku í allsherjar- og menntamálanefnd. Þá mun Arna Lára Jónsdóttir áfram fara með formennsku í efnahags- og viðskiptanefnd. Í nefndum þar sem þingmenn Flokks fólksins fara með formennsku mun Sigurjón Þórðarson áfram fara fyrir atvinnuveganefnd, Ragnar Þór Ingólfsson verður áfram formaður fjárlaganefndar og Kolbrún Baldursdóttir áfram formaður velferðarnefndar. Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar, verður formaður umhverfis- og samgöngunefndar og Pawel Bartoszek, þingmaður Viðreisnar, mun áfram stýra utanríkismálanefnd. Þá verður Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, áfram formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, en hefð er fyrir því að fulltrúi úr stjórnarandstöðu stýri nefndinni. Þing kom saman til fundar á þriðjudaginn í síðustu viku og var þá greint frá hrókeringum í þingnefndum sem lesa má í frétt Vísis. Alþingi Tengdar fréttir Hrókeringar í þingnefndum og Grímur segir af sér Tilkynnt var um nokkrar breytingar á skipan þingnefnda á fundi Alþingis í gær að lokinni þingsetningu. Bæði Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur gera breytingar á nefndasetu meðal sinna þingmanna og þá hefur Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, sagt af sér sem annar varaformaður forsætisnefndar þingsins. 10. september 2025 11:51 Mest lesið Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Innlent Trump-liðar heita hefndum Erlent Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Innlent Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Erlent „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Innlent Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Erlent Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Innlent „Þetta var vissulega ekki í starfslýsingunni“ Innlent Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu Innlent Hefur ekki áhyggjur af svindli með nýju námsmati Innlent Fleiri fréttir Ísraelar sakaðir um þjóðarmorð og dómsmálaráðherra styður lögregluna í aðgerðum gegn Hells Angels Lokun Sorpu á Dalvegi enn frestað Munu áfram stýra fastanefndunum Fá að halda framkvæmdum áfram í bili Eldur í geymslu í blokk á Selfossi Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Flestir sem skráðu sig í Skorradalshrepp fá að kjósa Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Sló töskunni í vélarhlíf lögreglubifreiðar „Þetta var vissulega ekki í starfslýsingunni“ Hefur ekki áhyggjur af svindli með nýju námsmati Þrjú innbrot og alltaf fúlsað við verkunum: „Þetta er kannski smá yfirlýsing“ Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Fjöldi glæpahópa á Íslandi hefur tvöfaldast á tíu árum „Ekki algengt að svona lekar verði“ Stóraukning skipulagðrar glæpastarfsemi og innbrotahrina hjá listamanni Flugvél með fjórum innanborðs fór út af flugbraut Kallar eftir náðun Kouranis og brottvísun strax á morgun Tiltekt ríkisstjórnar eins og að taka sokk af gólfi unglings Ingvar aftur kominn í leyfi frá þingstörfum Oddvitarnir ætla sér stóra hluti eftir átta mánuði Loka fyrir heitt vatn vegna leka á Bústaðavegi Tvíburarnir fengu ár í viðbót Hlaut náttúruverndarviðurkenningu Sigríðar í Brattholti Vara við svikapóstum um ólöglegar klámsíður og reikninga frá raforkusölum Baráttunni lauk með íslenskum ríkisborgararétti Er með hugmynd að nafni sem gæti vel gengið Bein útsending: Umhverfisþing 2025 Sjá meira