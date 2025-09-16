Innlent

Munu á­fram stýra fasta­nefndunum

Atli Ísleifsson skrifar
157. löggjafarþing Alþingis var sett á þriðjudaginn í síðustu viku. Á myndinni eru Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, Sigríður Andersen Miðflokki, Víðir Reynisson Samfylkingu og Karl Gauti Hjaltason Miðflokki.  
157. löggjafarþing Alþingis var sett á þriðjudaginn í síðustu viku. Á myndinni eru Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokks, Sigríður Andersen Miðflokki, Víðir Reynisson Samfylkingu og Karl Gauti Hjaltason Miðflokki.   Vísir/Anton Brink

Engar breytingar verða frá fyrra þingi varðandi formenn fastanefnda Alþingis.

Þetta herma heimildir fréttastofu en formenn nefnda eru ekki valdir að forminu til fyrr en á fyrsta fundi hverrar nefndar eftir þingsetningu. Þingkosningar fóru fram í nóvember á síðasta ári og kom þing saman í fyrsta sinn eftir kosningar í febrúar síðastliðinn þar sem formenn fastanefnda voru kjörnir. Stjórnarflokkarnir höfðu þá samið sín á milli um skiptingu formennsku í nefndum.

Í fastanefndum þar sem Samfylkingin fer með formennsku samkvæmt samkomulagi stjórnarflokkanna, mun Víðir Reynisson áfram fara með formennsku í allsherjar- og menntamálanefnd. Þá mun Arna Lára Jónsdóttir áfram fara með formennsku í efnahags- og viðskiptanefnd.

Í nefndum þar sem þingmenn Flokks fólksins fara með formennsku mun Sigurjón Þórðarson áfram fara fyrir atvinnuveganefnd, Ragnar Þór Ingólfsson verður áfram formaður fjárlaganefndar og Kolbrún Baldursdóttir áfram formaður velferðarnefndar.

Guðbrandur Einarsson, þingmaður Viðreisnar, verður formaður umhverfis- og samgöngunefndar og Pawel Bartoszek, þingmaður Viðreisnar, mun áfram stýra utanríkismálanefnd.

Þá verður Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, áfram formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, en hefð er fyrir því að fulltrúi úr stjórnarandstöðu stýri nefndinni.

Þing kom saman til fundar á þriðjudaginn í síðustu viku og var þá greint frá hrókeringum í þingnefndum sem lesa má í frétt Vísis.

Alþingi

Tengdar fréttir

Hrókeringar í þingnefndum og Grímur segir af sér

Tilkynnt var um nokkrar breytingar á skipan þingnefnda á fundi Alþingis í gær að lokinni þingsetningu. Bæði Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur gera breytingar á nefndasetu meðal sinna þingmanna og þá hefur Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, sagt af sér sem annar varaformaður forsætisnefndar þingsins.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið