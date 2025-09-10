Hrókeringar í þingnefndum og Grímur segir af sér Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. september 2025 11:51 Svipmyndir frá þingsetningu af nokkrum þeirra þingmanna sem taka sæti í nýjum nefndum. Þá kemur Sigurður Örn inn sem varamaður og Ingvar Þóroddsson er mættur aftur í hlutverki 2. varaforseta þingsins. Vísir/Anton Brink Tilkynnt var um nokkrar breytingar á skipan þingnefnda á fundi Alþingis í gær að lokinni þingsetningu. Bæði Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur gera breytingar á nefndasetu meðal sinna þingmanna og þá hefur Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar, sagt af sér sem annar varaformaður forsætisnefndar þingsins. Grímur tilkynnti um afsögn sína með bréfi til forseta Alþingis 2. september en um er að ræða formsatriði þar sem Grímur tók sæti Ingvars Þóroddssonar flokksbróður síns í nefndinni í vor þegar Ingvar fór í leyfi til að sækja áfengismeðferð. Ingvar sneri aftur til starfa í sumar og gegnir þannig áfram hlutverki 2. varaforseta þingsins. Tilkynnt var einnig um tvo varamenn sem taka sæti á þingi. Sigurþóra Steinunn Bergsdóttir tekur sæti fyrir Rögnu Sigurðardóttur, þingmann Samfylkingarinnar sem er í fæðingarorlofi og Sigurður Örn Hilmarsson kemur inn sem varamaður fyrir Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur sem er í leyfi vegna náms í Bandaríkjunum. Sigurþóra og Sigurður hafa bæði tekið sæti á þingi áður. Hringekja hjá Sjálfstæðismönnum Breytingarnar sem Sjálfstæðisflokkurinn gerir á nefndarskipan sinna þingmanna eru meðal annars þær að Guðrún Hafsteinsdóttir verður aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Njáls Trausta Friðbertssonar. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er í leyfi og tekur því varamaður hennar, Sigurður Örn Hilmarsson, sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Guðrúnar sem þar var fyrir á fleti. Þá tekur Hildur Sverrisdóttir sæti Þórdísar Kolbrúnar R. Gylfadóttur sem aðalmaður í efnahags- og viðskiptanefnd og Njáll Trausti tekur sæti sem varamaður í stað Áslaugar Örnu í sömu nefnd. Njáll Trausti tekur jafnframt sæti sem aðalmaður í stað Áslaugar Örnu í fjárlaganefnd og Hildur Sverris verður varamaður í nefndinni. Varamaður Áslaugar tekur einnig sæti sem aðalmaður í velferðarnefnd í stað Njáls Trausta sem á móti verður aðalmaður í framtíðarnefnd í stað Áslaugar. María, Ingvar, Jón og Grímur skiptast á sætum Við skipan nefndarsæta sem falla í hlut Viðreisnar eru helstu breytingar þær að Ingvar Þóroddsson verður aðalmaður í atvinnuveganefnd í stað Maríu Rutar Kristinsdóttur, en hún verði varamaður í nefndinni í stað Ingvars. María Rut verður hins vegar aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd þar sem Ingvar var áður aðalmaður. Loks verður Grímur Grímsson aðalmaður í velferðarnefnd í stað Jóns Gnarr en Jón tekur á móti sæti Gríms í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. 