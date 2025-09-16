Samþykkja að framselja Úkraínumann vegna Nord Stream-skemmdarverkanna Kjartan Kjartansson skrifar 16. september 2025 10:56 Maðurinn sem var handtekinn á Ítalíu er talinn hafa verið um borð í skemmtisnekkjunni Andrómedu sem úkraínsk sérsveit er talin hafa notað til þess að fremja skemmdarverkin á Nord Stream-gasleiðslunum árið 2022. Vísir/Getty Ítalskur dómstóll gaf grænt ljós á framsal úkraínsks karlmanns sem er grunaður um aðild að skemmdarverkunum á Nord Stream-gasleiðslunum í Eystrasalti í dag. Lögmenn hans segjast ætla að nýta áfrýjunarrétt til þess ítrasta. Maðurinn, sem hefur aðeins verið nefndur Serhii K., var handtekinn nærri Rimini á Ítalíu í síðasta mánuði. Hann er grunaður um að hafa átt þátt í að skipuleggja skemmdarverkin á rússnesku gasleiðslunum árið 2022, þó ekki um að hafa sprengt þær upp sjálfur. Þýsk yfirvöld gáfu út handtökuskipun á hendur meintum höfuðpaur hópsins sem er talinn hafa sprengt leiðslurnar upp. Hann er talinn Úkraínumaður, búsettur í Póllandi, sem hafi leigt snekkju í Þýskalandi sem hópurinn notaði til þess að sigla að leiðslunum í Eystrasalti. Kafarar hafi svo komið fyrir sprengjum á leiðslunum. Úkraínsk stjórnvöld hafa þvertekið fyrir að hafa átt nokkra aðild að skemmdarverkunum. Wall Street Journal sagði frá því á sínum tíma að hópur úkraínskra herforingja og kaupsýslumanna hefði lagt á ráðin um skemmdarverkin í óþökk Volodýmýrs Selenskíj forseta. Lögmenn Serhii K. segja að þeir ætli að áfrýja niðurstöðu ítalska dómstólsins. Þeir ætli með máli alla leið upp á æðsta dómstig landsins áður en yfir lýkur, að því er kemur fram í frétt þýska fjölmiðilsins DW. Nord Stream-leiðslurnar í Eystrasalti Þýskaland Ítalía Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Mest lesið Ríkið situr á þúsundum hektara af framræstu votlendi Innlent Trump-liðar heita hefndum Erlent Yfirlæknir gagnrýnir auglýsingu gegn lyfi við RS-veiru Innlent Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Erlent „Ég mun ekki sjá eftir honum“ Innlent Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Erlent Frumvarp um afnám laga um orlof húsmæðra lagt fram í tíunda sinn Innlent „Þetta var vissulega ekki í starfslýsingunni“ Innlent Ísland ekki óhult ef til átaka kemur í Evrópu Innlent Hefur ekki áhyggjur af svindli með nýju námsmati Innlent Fleiri fréttir Samþykkja að framselja Úkraínumann vegna Nord Stream-skemmdarverkanna Trump-liðar heita hefndum Nefnd SÞ segir Ísraelsmenn hafa framið þjóðarmorð á Gasa Látlausar sprengjuárásir á Gasa í nótt Trump höfðar 15 milljarða dala mál gegn New York Times Sagði frá fyrirætlunum sínum í SMS-i fyrir morðið Bandaríkin lýstu yfir fullum stuðningi við fyrirætlanir Ísraelsstjórnar Drápu þrjá í annarri árás á meinta smyglara Conor McGregor dregur forsetaframboðið til baka NATO og Rússland „augljóslega“ í stríði Stórauka útgjöld til varnarmála Tinder-svindlarinn handtekinn í Georgíu Fordæma ummæli Musk á mótmælum gegn útlendingum Íslendingur dæmdur í þrettán ára fangelsi í Rússlandi Kallaði eftir aftöku heimilislauss fólks: „Drepa þau bara“ Svarar til saka fyrir morð á „blóðuga sunnudeginum“ AfD þrefalda fylgi sitt í fjölmennasta sambandslandinu Brueckner neitar að ræða við bresk lögregluyfirvöld Kalla rússneska sendiherrann á teppið Segir byssumanninn aðhyllast vinstri hugmyndafræði Fordæmir notkun fánans í þágu ótta og rasisma Trans kærasta Robinsons hafi verið „skelfingu lostin“ Lögreglumenn með brotnar tennur og harðorður Elon Musk Þrír horfnir ferðamenn í Færeyjum Rússnesk flygildi rufu lofthelgi NATO Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Á þriðja tug slasaðir eftir gassprengingu í Madríd Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Sjá meira