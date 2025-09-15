Yfirmaður öryggis- og greiningarsviðs ríkislögreglustjóra, sem segir erfitt að svara því hvort lögregla sé í stakk búin til að takast á við aukna skipulagða glæpastarfsemi hér á landi. Rætt verður við hann í kvöldfréttum Sýnar.
Hann segir fjölda slíkra hópa hafa tvöfaldast á áratug, en lögregla hafði afskipti af samkomu Vítisengla, eða Hells Angels, um helgina.
Þá kynnum við okkur Matsferil, sem er nýtt samræmt tæki sem taka á í gagnið í grunnskólum landsins í vetur. Nemendur munu taka próf á mismunandi tímum, en sérfræðingur segist ekki hafa áhyggjur af svindli, auk þess sem nemendur muni lítið græða á slíkum æfingum.
Rætt verður við Fannar Jónasson, sem mun hætta sem bæjarstjóri Grindavíkur næstkomandi vor, en hann hefur leitt bæinn í gegnum mikla óvissutíma síðustu ára. Við verðum í beinni frá Kópavogsvelli þar sem fer fram styrktarleikur fyrir Ljósið, heyrum af innbrotahrinu sem þekktur myndlistarmaður hefur orðið fyrir og kíkjum í leikhús, þar sem Lína langsokkur leikur nú listir sínar fyrir uppseldum sal.