Eins hreyfils flugvél hlekktist á á Blönduósflugvelli og lenti utan flugbrautar á fimmta tímanum í dag. Flugmaður og þrír farþegar voru fluttir á heilbrigðisstofnun á Blönduósi en þeir hlutu einungis minniháttar meiðsli.
Þetta segir Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, í samtali við fréttastofu en RÚV greindi fyrst frá málinu.
Hann hafði ekki upplýsingar um það hvort vélin hafi verið í flugtaki eða lendingu þegar atvikið átti sér stað. Rannsóknarnefnd samgönguslysa og rannsóknardeild lögreglunnar á Norðurlandi vestra fari nú með rannsókn málsins.
