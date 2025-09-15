Það var líf og fjör í Borgarleikhúsinu síðastliðið föstudagskvöld þegar einleikurinn Ífigenía í Ásbrú var frumsýndur á Litla sviði Borgarleikhússins fyrir fullum sal áhorfenda. Sýningin var sýnd í Tjarnarbíói allan síðasta vetur.
Um er að ræða breskt verðlaunaverk eftir Gary Owen sem hefur farið sigurför um heiminn. Leikkonan Þórey Birgisdóttir fer með hlutverk Ífígeníu og hlaut fyrir tilnefningu til Grímunnar sem leikkona ársins í aðalhlutverki. Anna María Tómasdóttir sér um leikstjórn og að stoðarleikstjóri er Gígja Hilmarsdóttir.
Fjöldi þjóðþekktra gesta mættu á sýninguna. Þar á meðal voru listaparið Salka Sól Eyfeld og Arnar Freyr Frostason, rithöfundarnir Elísabet Jökulsdóttir og Kamilla Einarsdóttir, og ljósmyndarinn Saga Sig. Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, og Kitty Johansen létu sig einnig ekki vanta.