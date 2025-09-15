Lífið

Það var líf og fjör í Borgarleikhúsinu síðastliðið föstudagskvöld þegar einleikurinn Ífigenía í Ásbrú var frumsýndur á Litla sviði Borgarleikhússins fyrir fullum sal áhorfenda. Sýningin var sýnd í Tjarnarbíói allan síðasta vetur.

Um er að ræða breskt verðlaunaverk eftir Gary Owen sem hefur farið sigurför um heiminn. Leikkonan Þórey Birgisdóttir fer með hlutverk Ífígeníu og hlaut fyrir tilnefningu til Grímunnar sem leikkona ársins í aðalhlutverki. Anna María Tómasdóttir sér um leikstjórn og að stoðarleikstjóri er Gígja Hilmarsdóttir. 

Fjöldi þjóðþekktra gesta mættu á sýninguna. Þar á meðal voru listaparið Salka Sól Eyfeld og Arnar Freyr Frostason, rithöfundarnir Elísabet Jökulsdóttir og Kamilla Einarsdóttir, og ljósmyndarinn Saga Sig. Egill Heiðar Anton Pálsson, Borgarleikhússtjóri, og Kitty Johansen létu sig einnig ekki vanta.

Egill Heiðar Anton Pálsson Borgarleikhússtjóri og Kitty Johansen.Owen Fiene

Arnar Freyr Frostason og Salka Sól Eyfeld.Owen Fiene

Kamilla Einarsdóttir rithöfundur með móður sinni Hildi Baldursdóttur.Owen Fiene

Gígja Hilmarsdóttir, Anna María Tómasdóttir og Sigríður Jónsdóttir.Owen Fiene

Owen Fiene

Owen Fiene

Owen Fiene

Saga Sigurðardóttir ljósmyndari.Owen Fiene

Owen Fiene

Tinni Sveins og Sigrún Edda.Owen Fiene

Anna María Tómasdóttir leikstjóri sýningarinnar og Ragnar maðurinn hennar.Owen Fiene

Eggert Benedikt og Jóhanna.Owen Fiene

Melkorka Gunborg Briansdóttir og Kristín Þorsteinsdóttir.Owen Fiene

Bjarni Gunnarsson og Guðrún Kristinsdóttir með vinum.Owen Fiene

Owen Fiene
