Loka fyrir heitt vatn vegna leka á Bústaðavegi Lovísa Arnardóttir skrifar 15. september 2025 15:08 Mikil gufa er á svæðinu vegna lekans. Aðsend Leki er úr heitavatnslögn á Bústaðavegi við bensínstöðina nærri Hlíðunum. Loka þarf fyrir heitt vatn á meðan aðstæður eru kannaðar og lekinn lagaður. Búið er að stöðva lekann og unnið er að viðgerð. „Starfsfólk Veitna er á vettvangi og verður lokað fyrir heita vatnið á meðan aðstæður eru kannaðar," segir Rún Ingvarsdóttir upplýsingafulltrúi Veitna í samtali við Vísi. Einungis örfá hús verða heitavatnslaus á meðan viðgerð stendur en íbúar í Hlíðunum gætu fundið fyrir minni þrýstingi á heita vatninu á meðan viðgerð stendur. Gufan stígur langt upp til himins. Aðsend Hér er hægt að fylgjast með uppfærslu af viðgerðunum. Vatn Reykjavík