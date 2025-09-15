Mægðurnar Vanda Sig og Dísa sögðu fokk við ofbeldi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 15. september 2025 20:32 Vanda Sigurgeirsdóttir mætti ásamt dóttur sinni, Dísu Jakobsdóttur, á FO viðburð UN Women. Sunna Ben Fjölmenni sótti FO-viðburð UN Women á Íslandi sem fram fór í Mannréttindahúsinu á föstudag. Fyrirsætur herferðarinnar voru á meðal gesta, en nokkur þjóðþekkt andlit sátu fyrir í herferðinni í ár. Meðal gesta voru Vanda Sigurgeirsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Magnús Karl Magnússon prófessor, Embla Bachmann rithöfundur, Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ og Helga Lilja Magnúsdóttir, hönnuður FO-bolsins. Plötusnúðurinn Benni B-Ruff þeytti skífum og stemningin var mjög góð. Börn og fullorðnir skrifuðu skilaboð til afganskra kvenna.Sunna Ben Í fréttatilkynningu segir: „FO-bolurinn styður við starf UN Women í Afganistan en starfsemi stofnunarinnar hefur tekið stakkaskiptum frá því að talíbanar tóku völd í annað sinn þann 15. ágúst 2021. Þrátt fyrir það eru umfangsmestu verkefni UN Women einmitt í Afganistan. UN Women í Afganistan safnaði skilaboðunum frá afgönskum konum í tengslum við herferðina – skilaboðum sem konurnar vildu koma áfram til Íslendinga. Þær segjast búa yfir óbilandi styrk og von um bjartari framtíð en biðja alþjóðasamfélagið um að gleyma þeim ekki. Á FO-viðburðinum bauðst gestum til þess að skrifa skilaboð til baka til afganskra kvenna sem UN Women á Íslandi mun senda út til Afganistan. Sala FO-bolsins hefur farið vel af stað. Þegar hafa um 200 bolir selst á aðeins tveimur dögum og því mikilvægt að hafa hraðar hendur, ætli fólk að tryggja sér eintak. Bolurinn var framleiddur í takmörkuðu upplagi, kostar 7.990 krónur og fæst á unwomen.is og í versluninni Kiosk á Granda. Verkefnið er styrkt af Öryggismiðstöðinni og rennur allur ágóði til verkefna UN Women í Afganistan.“ Hér má sjá myndir frá viðburðinum: Magnús Karl Magnússon og Jakob Frímann Þorsteinsson.Sunna Ben Ungi rithöfundurinn Embla Bachmann í góðum félagsskap.Sunna Ben Gestir skrifuðu falleg skilaboð.Sunna Ben Aperol Spritz!Sunna Ben Charlotte Biering og Áslaug Eva Björnsdóttir.Sunna Ben Stella Samúelsdóttir og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.Sunna Ben Ása Ottesen og glæsilegur hópur stúlkna.Sunna Ben Afgnaskar konur búsettar á Íslandi mættu.Sunna Ben Rakel McMahon og Oddur Ástráðsson.Sunna Ben Mist Þormóðsdóttir Grönvold.Sunna Ben Benni B-Ruff þeytti skífum.Sunna Ben Samkvæmislífið Tíska og hönnun Mannréttindi Mest lesið Ein sú fegursta komin á fast Lífið Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Lífið Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Lífið „Komst ekki á Emmy-hátíðina en komst á bráðamóttökuna“ Lífið „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Lífið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lífið Sjóðheit stemning á rauða dreglinum Tíska og hönnun Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu Lífið Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Lífið Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa Lífið Fleiri fréttir Mægðurnar Vanda Sig og Dísa sögðu fokk við ofbeldi Salka Sól og Elísabet Jökuls mættu á frumsýningu „Komst ekki á Emmy-hátíðina en komst á bráðamóttökuna“ Staða inn á fótboltavelli sem heitir það sama og bleyjutegund Glæpasagnahöfundur nældi sér í fyrirsætu Stökkva út í sjó úr margra metra hæð og fréttamaður fékk að prófa „Áttum góða tíma og mjög ástríkt samband að mestu“ Ein sú fegursta komin á fast Drake fékk brjóstahaldarann frá Guggu í fangið Stjörnulífið: Gellurnar stóðu vaktina Lifði með fjögurra prósenta sjón án greiningar Adolescence, The Studio og Colbert komu, sáu og sigruðu Kettir með engar rófur til sýnis Bein útsending: Haustbingó Blökastsins Safnaði fyrir draumaferðinni á þremur mánuðum Krakkatían: Vestfirðir, sundkappi og söngleikur Skyrið okkar ekki lengur ostur heldur jógúrt Snýr aftur sem ritstjóri eftir tvo áratugi Fréttatía vikunnar: Þingsetning, landsleikur og klamydía Nýr forseti ÍSÍ kallar eftir sameiginlegu átaki í lýðheilsu Ásdís Rán og Herbert Guðmunds glæsileg á frumsýningu Sveppi kominn í Púðursykur: „Vettvangur sem ég hef ekki farið inn á áður“ Stofnandi Omnom selur hönnunarhús í Akrahverfinu Sló sér upp með báðum á mótinu og endaði með sigurvegaranum Hollendingar bætast í sniðgönguhópinn Læknirinn með risa heimasmíðaðan pizzakofa í garðinum 2222 dagar sem betri útgáfa af sjálfum sér „Við erum eiginlega gangandi kraftaverk“ Síðasta vígið fallið: „Við erum búnir að ræða þetta í 22 ár“ Óttar selur glæsiíbúð í Garðabæ Sjá meira