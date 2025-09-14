Rúmenar kölluðu rússneska sendiherrann á teppið eftir að rússnesk flygildi rufu rúmenska lofthelgi í gær og þar með Atlantshafsbandalagsins. Litið er á atvikið og svipað atvik í Póllandi fyrr í vikunni sem ögrun af hálfu Rússa.
Rússneskt flygildi rauf rúmenska lofthelgi í gær. Það flaug ekki yfir þéttbýli og varnarmálaráðuneyti Rúmeníu segir enga hættu hafa stafað af því. Vólódímír Selenskí forseti Úkraínu segir Pútín reyna að færa út kvíar stríðsins í Úkraínu.
Í yfirlýsingu segir Oana Țoiu utanríkisráðherra Rúmeníu að hún hafi tjáð Vladímír Lípajev, sendiherra Rússlands í Rúmeníu, að Rússar hefðu brotið gegn fullveldi landsins með gjörðum sínum.
„Ítrekaðar uppákomur af þessu tagi stuðla að óstöðugleika og stigmögnun ógna við öryggi á svæðinu,“ segir í yfirlýsingu ráðherrans.
Kaja Kallas, yfirmaður utanríkis- og öryggismála hjá Evrópusambandinu, segir gálausa Rússa ógna öryggi í álfunni.
„Þessi áframhaldandi, stjórnlausa stigmögnun ógnar öryggi svæðisins. Við stöndum með Rúmeníu. Ég er í nánu sambandi við rúmensku ríkisstjórnina,“ segir hún.