Lög­reglu­menn með brotnar tennur og harð­orður Elon Musk

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Fimmtán hundruð lögreglumenn voru ræstir út vegna mótmælanna. 
Tuttugu og sex lögreglumenn voru særðir á 150 þúsund manna mótmælafundi gegn innflytjendum í miðborg Lundúna í gær, þar af fjórir alvarlega. Þá voru 25 mótmælendur handteknir vegna ofbeldisbrota á viðburðinum.

Fjarhægrimaðurinn Tommy Robinson skipulagði mótmælafundinn, sem nefndist „sameinum konungsríkið“. Á fundinum var straumi innflytjenda og aðgerðaleysi breskra stjórnvalda í þeim málum mótmælt. Þá virðist tjáningarfrelsi hafa verið meðal baráttumála viðstaddra. 

Á fundinum flutti bandaríski auðjöfurinn Elon Musk ávarp í gegn um fjarfundarbúnað. Musk hefur tekið skýra afstöðu í innflytjendamálum, og kom til að mynda fram á samkomu þýsku fjarhægrisamtakanna AfD fyrr á árinu. Í ávarpinu ræddi Musk um „stjórnlausan straum innflytjenda“ og kallaði eftir nýrri ríkisstjórn. 

Breskir, enskir, velskir og skoskir fánar voru áberandi.EPA

„Eitthvað þarf að gerast. Það er nauðsynlegt að rjúfa þing og efna til þingkosninga,“ sagði hann meðal annars. Þá sagði hann vinstrimenn „flokk morðingja,“ og skírskotaði til morðsins á fjarhægrimanninum Charlie Kirk í vikunni. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur einnig sagt vinstrið ábyrgt fyrir morðinu. Þó er fátt vitað um stjórnmálaskoðanir hins grunaða morðingja í málinu, að öðru leyti en að foreldrar hans eru repúblikanar. 

Auk Musk flutti Steve Bannon, fyrrverandi ráðgjafi Donalds Trump, ávarp. 

Á sama tíma mótmæltu um fimm þúsund mótmælendur úr röðum andrasista mótmælafundinum. Þegar á leið aðskildi lögregla fundina tvo til að koma í veg fyrir átök.

Mótmælandi heldur uppi skilti af fjarhægrimanninum Charlie Kirk heitnum með orðinu hugrekki. EPA

Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins segir að þegar til átaka kom milli mótmælenda og lögreglumanna hafi mótmælendur brugðið á það ráð að kasta flöskum og öðrum lausamunum í lögreglumenn. Um 1500 lögreglumenn sinntu löggæslu á fundinum. 

Miðillinn hefur eftir lögreglufulltrúa að heilahristingur, brotnar tennur, grunur um nefbrot og áverkar á höfði og hryggjarliðum séu meðal meiðsla sem lögreglumenn hlutu í átökum við mótmælendur. 

Samtök andrasista stóðu fyrir gagnmótmælum á sama tíma. EPA

Robinson, skipuleggjandi mótmælanna ávarpaði sjálfur fundinn og lofaði öðrum slíkum í náinni framtíð. Sjálfur hélt hann því fram að milljónir manna hefðu mætt á mótmælin. 

Fyrr á þessu ári losnaði hann úr fangelsi en hann sat inni fyrir brot á samþykkt um að hætta að hafa uppi ærumeiðingar um sýrlenskan innflytjanda. 

Bretland Innflytjendamál

