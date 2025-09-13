Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. september 2025 18:07 Olíuvinnslustöð Basjneft í Úfu. Oil and Gas Refining Úkraínumenn gerðu í dag flygildaárás á eina stærstu olíuvinnslustöð Rússlands. Haft er eftir rússneskum embættismönnum að eldur hafi kviknað út frá sprengingunni en að tjónið sé minniháttar. Guardian greinir frá því að um ræði stærðar olíuvinnslustöð sem tilheyri rússneska olíufyrirtækinu Bashneft. Stöðin er í útjaðri borgarinnar Úfu undir Úralfjöllum, í um 1400 kílómetra fjarlægð frá víglínunni í austanverðri Úkraínu. Af myndefni sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum má sjá að flygildinu hafi verið flogið upp að stöðinni og sprungið svo í loft upp. Eldur blossaði í kjölfarið en tjónið er sagt lítilsvægt. „Í dag var gerð hryðjuverkaárás á vinnslustöð Bashneft með flygildum af flugvélagerð. Ekkert tjón varð á fólki. Vinnslustöðin varð fyrir lítilsháttar tjóni og eldur kviknaði, sem unnið er að því að slökkva,“ hefur Guardian eftir Radíj Khabírov, héraðsstjóra Basjkortostan þar sem Úfu er að finna. Samkvæmt héraðsstjóranum var flygildið sem sprakk annað tveggja sem gerð voru út en hitt var skotið niður. Úkraínska leyniþjónustan hefur lýst yfir ábyrgð á árásinni. Úkraína Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið „Hann fékk einfaldlega ekki þá hjálp sem hann þurfti á að halda“ Innlent „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Erlent Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Erlent „Það virðist aldrei vera nein lausn í sjónmáli“ Innlent Sitjandi formaður dregur framboðið til baka á kjördag Innlent Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Erlent Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Erlent Stebbi í Lúdó látinn Innlent Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum Erlent Ósætti með nýtt grenndargámasvæði: „Þetta er bara mikið áhyggjuefni“ Innlent Fleiri fréttir Drónaárás á eina stærstu olíuvinnslu Rússlands Skipar NATO-ríkjum að hætta að kaupa olíu af Rússum Á þriðja tug slasaðir eftir gassprengingu í Madríd Hundrað þúsund mótmæla hælisleitendum í Lundúnum „Ég hélt að hann yrði forstjóri“ Útnefnd forsætisráðherra Nepal fyrst kvenna Ekkja Kirk tjáir sig eftir morðið Öllum sem geri lítið úr morðinu „verði refsað“ Hefja frumkvæðisathugun á dauðsföllum tengdum bóluefnum Allsherjarþingið ályktar um palestínskt ríki NATO eflir varnir í austri Erna Solberg hættir Hinn 22 ára Tyler Robinson grunaður um morðið á Kirk Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Bandaríkjastjórn fargar getnaðarvörnum fyrir 9,7 milljónir dala Stjórnvöld höfða mál á hendur Uber vegna mismununar gegn fötluðum Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Dæmdur í tuttugu og sjö ára fangelsi fyrir valdaránstilraun Rándýrar herþotur og flugskeyti gegn ódýrum drónum Breskur sendiherra rekinn vegna tengsla við Epstein Hver var Charlie Kirk? Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Neyðarfundur verði boðaður í Öryggisráði SÞ Vill draga Netanyahu fyrir dóm vegna árásarinnar í Doha Trump segir öfga-vinstrið bera ábyrgð á morðinu Bandamaður Trumps skotinn til bana á fjölmennum viðburði Íslendingur fastur í Nepal: „Við erum búin að halda okkur inni allan tímann“ Faðirinn ákærður fyrir að beita Oscar ofbeldi Boða hertar aðgerðir gegn afbrotaunglingum Pólland ekki verið nær stríði frá því í seinni heimsstyrjöldinni Sjá meira