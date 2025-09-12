Sveitarfélagið Múlaþing hefur minnt íbúa sína og fleiri á að Ísland er réttarríki, vegna atviks í Fellabæ á dögunum. Atvikið varðar árás á mann sem hefur hlotið dóm fyrir kynferðisbrot gegn stjúpdóttur sinni.
DV greindi frá því á dögunum að ótti hefði gripið um sig meðal íbúa Fellabæjar í Múlaþingi vegna fregna af því að maður, sem hefði hlotið dóm fyrir kynferðisbrot gegn barni, hefði flutt í bæinn. Hann hefði fengið félagslegri íbúð í fjölbýlishúsi úthlutaðri.
Seinna sama dag greindi Mannlíf frá því að gengið hefði verið í skrokk á manninum á tjaldstæði í Fellabæ, þar sem hann hefði haft aðsetur í aðdraganda þess að hann fékk inni í félagslegu íbúðinni.
Loks greindi Ríkisútvarpið frá því í dag að Lögreglan á Austurlandi hefði farið fram á gæsluvarðhald yfir þeim sem grunaður er um líkamsárásina en héraðsdómur hefði hafnað kröfunni. Haft var eftir heimildum að meintur árásarmaður hefði sett ýmsa smálega járnhluti í sokk eða poka og beitt sem vopni.
Í tilkynningu á vef Múlaþings segir að vegna atviksins og umræðu í samfélaginu undanfarna daga þyki sveitarfélaginu mikilvægt að koma skilaboðum á framfæri.
„Sveitarfélög eru bundin því að framfylgja settum lögum og reglum, til dæmis við úthlutun íbúða í þeirra eigu, út frá þeim forsendum sem lögin tilgreina að heimilt sé að hafa til hliðsjónar, og einvörðungu þeim forsendum. Ekki má mismuna fólki út frá geðþótta eða persónulegum skoðunum. Eigi að vinna slíkt öðruvísi þarf að breyta þeim lögum og reglum. Lögum er breytt á Alþingi, ekki á sveitarstjórnarstigi eða skrifstofum sveitarfélaga. Reglum er svo hægt að breyta í kjölfar lagabreytinga,“ segir í upphafi yfirlýsingar Múlaþings.
Þá segir að mikilvægt sé að hafa í huga að við búum í réttarríki þar sem fólk fái dóm og taki hann út. Að honum liðnum hafi sama fólk tilverurétt og þurfi að geta aðlagast samfélaginu á ný. Félagsþjónustan veiti ákveðna þjónustu sem styðji við fólk í viðkvæmri stöðu og einstaklingar sem hafa tekið út dóm séu hluti af þeim hópi.
„Við búum í samfélagi þar sem unnið er út frá því að fólk eigi afturkvæmt út í samfélagið eftir að það hefur tekið út sinn dóm og snýst málið hér einmitt um það, ekki að halda hlífiskyldi yfir ákveðnum brotum.“
Í yfirlýsingunni segir að það sé ástæða fyrir því að einstaklingar eru ekki nafngreindir í ákveðnum dómum hjá dómstólum. Það snúi gjarnan að því að verja fórnarlömb í málunum. Því sé það alvarlegt mál að einstaklingar, jafnvel undir nafnleynd sjálfir, taki það að sér að birta nöfn og myndir af þessum einstaklingum.
Umræðan undanfarið undirstriki þá miklu ábyrgð sem uppalendur, kennarar og aðrir, sem hafa áhrif á börn og ungt fólk, hafa þegar kemur að fræðslu. Mikilvægt sé að eiga opið og virkt samtal við börn af því að hætturnar geti leynst víða.
„Málið hefur nú tekið þá stefnu að vera orðið harmleikur hér í nærsamfélaginu vegna atviks sem átti sér stað í vikunni. Því er nauðsynlegt að leggja áherslu á mikilvægi þess að fólk taki ekki málin í sínar hendur heldur tali við viðeigandi yfirvöld, til dæmis lögreglu, hafi það áhyggjur. Við skiljum uppnám og áhyggjur en málin verða hvorki leyst með ofbeldi né óvarkárri umræðu á samfélagsmiðlum.“
Múlaþing minnir á að þessa dagana er Gulur september, þar sem vakin er athygli á geðheilbrigði.
Hafa skuli í huga að aðgát skal höfð í nærveru sálar og í þessu tilfelli eigi það við gagnvart mörgum sem koma að málunum á ólíkan hátt, beint og óbeint. Fátt sé geðheilbrigði mikilvægara en fræðsla, samhygð og skilningur. Fátt sé eitraðara en fordómar og dómharka.
„Enginn veit hvað undir annars stakki býr.“