Börsungar fóru illa með Valencia

Eftir jafntefli við Rayo Vallecano í síðasta leik sínum í spænsku úrvalsdeildinni vann Barcelona afar öruggan 6-0 sigur gegn Valencia í kvöld.
Börsungar þurftu rétt tæpan hálftíma til að brjóta ísinn í leik kvöldsins, en það var Fermin Lopez sem kom liðinu yfir á 29. mínútu.
Reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins, en eftir hlé opnuðust allar flóðgáttir.
Raphinha tvöfaldaði forystu Barcelona á 54. mínútu og aðeins tveimur mínútum síðar skoraði Lopez annað mark sitt og þriðja mark heimamanna.
Raphinha bætti svo öðru marki sínu við á 66. mínútu áður en Robert Lewandowski gerði endanlega út um leikinn með tveimur mörkum, á 76. og 86. mínútu.
Niðurstaðan því afar öruggur 6-0 sigur Barcelona sem situr í öðru sæti spænsku deildarinnar með tíu stig eftir fjóra leiki. Valencia situr hins vegar í 15. sæti með fjögur stig.