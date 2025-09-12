Innlent

Sá yngsti til að verða kjörinn goði hjá Ása­trúar­fé­laginu

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Jökull Tandri í Nauthólsvík þar sem hann tók á móti enska sundkappanum í fullum skrúða.
Jökull Tandri Ámundason Dalverjagoði var á fundi lögréttu kvöldið 11. september kjörinn sem nýr staðgengill allsherjargoða. Hann hlaut vígslu sem Dalverjagoði 2023.

Á vefsíðu Ásatrúarfélagsins segir að Jökull Tandri sé matreiðslu- og framreiðslumeistari að mennt með mikla reynslu af framkomu úr félagsstarfi. Hann er 35 ára gamall og er yngsti goði Ásatrúarfélagsins.

Jökull Tandri var í viðtali við fréttastofu á mánudaginn þegar enskur sundgarpur lauk sundi sínu í kringum landið. Hann lýsti því hvernig Ásatrúarfélagið hefði aðstoðað Ross Edgley í aðdraganda 1600 kílómetra sundsins.

Alda Vala Ásdísardóttir Hvammverjagoði var áður í hlutverki staðgengils en hún lét af starfi fyrr í sumar að eigin ósk og er henni þakkað fyrir vel unnin störf.

Allsherjargoði er æðsti goði Ásatrúarfélagsins en félagið var stofnað árið 1972 og byggir á norrænni trúarhefð og siðum. Sveinbjörn Beinteinsson, skáldi og bóndi úr Breiðdal, gegndi stöðunni fyrtu tvo áratugina og næst á eftir honum kom Jörmundur Ingi Hansen í tæpan áratug.

Frá árinu 2003 hefur Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld og hljóðfæraleikari gegnt embætti félagsins.

Allsherjargoði leiðir helgiathafnir félagsins, stendur fyrir opinberum viðburðum eins og blótum og hjónavígslum. Rúmlega sex þúsund manns eru í Ásatrúarfélaginu samkvæmt tölum Hagstofunnar og hefur fjöldi meðlima rúmlega tvöfaldast undanfarinn áratug.

