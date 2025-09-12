Sá yngsti til að verða kjörinn goði hjá Ásatrúarfélaginu Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 12. september 2025 14:02 Jökull Tandri í Nauthólsvík þar sem hann tók á móti enska sundkappanum í fullum skrúða. Jökull Tandri Ámundason Dalverjagoði var á fundi lögréttu kvöldið 11. september kjörinn sem nýr staðgengill allsherjargoða. Hann hlaut vígslu sem Dalverjagoði 2023. Á vefsíðu Ásatrúarfélagsins segir að Jökull Tandri sé matreiðslu- og framreiðslumeistari að mennt með mikla reynslu af framkomu úr félagsstarfi. Hann er 35 ára gamall og er yngsti goði Ásatrúarfélagsins. Jökull Tandri var í viðtali við fréttastofu á mánudaginn þegar enskur sundgarpur lauk sundi sínu í kringum landið. Hann lýsti því hvernig Ásatrúarfélagið hefði aðstoðað Ross Edgley í aðdraganda 1600 kílómetra sundsins. Alda Vala Ásdísardóttir Hvammverjagoði var áður í hlutverki staðgengils en hún lét af starfi fyrr í sumar að eigin ósk og er henni þakkað fyrir vel unnin störf. Allsherjargoði er æðsti goði Ásatrúarfélagsins en félagið var stofnað árið 1972 og byggir á norrænni trúarhefð og siðum. Sveinbjörn Beinteinsson, skáldi og bóndi úr Breiðdal, gegndi stöðunni fyrtu tvo áratugina og næst á eftir honum kom Jörmundur Ingi Hansen í tæpan áratug. Frá árinu 2003 hefur Hilmar Örn Hilmarsson tónskáld og hljóðfæraleikari gegnt embætti félagsins. Allsherjargoði leiðir helgiathafnir félagsins, stendur fyrir opinberum viðburðum eins og blótum og hjónavígslum. Rúmlega sex þúsund manns eru í Ásatrúarfélaginu samkvæmt tölum Hagstofunnar og hefur fjöldi meðlima rúmlega tvöfaldast undanfarinn áratug. Trúmál Vistaskipti Mest lesið Alríkislögreglan birtir myndskeið af morðingjanum Erlent Staðfesta dóm yfir tvíburabræðrunum en refsing Samúels Jóa milduð Innlent Trump segist nokkuð viss um að grunaður morðingi hafi verið handsamaður Erlent Íslendingar í meistaradeild þrátt fyrir herleysið Innlent Vaktin: Vopnið fundið og FBI dreifir myndum Erlent Alvarlegt atvik kom upp í Heiðarskóla Innlent Hæstiréttur tekur fyrir mál móður sem dæmd var í 18 ára fangelsi Innlent Ísland gæti þurft að kaupa losunarheimildir fyrir milljarða til að standa við skuldbindingar Innlent Bandaríkjastjórn fargar getnaðarvörnum fyrir 9,7 milljónir dala Erlent Ríflega þúsund börn bíða eftir að komast að en ekki 400 Innlent Fleiri fréttir Búin að sjóða vatn í rúman mánuð og segir íbúa ekki treysta vatnsbólinu Þurfa 12-15 milljónir til að halda Ylju opinni um helgar Lýðræðislegri umræðu og samstöðu ógnað Ísland gæti þurft að kaupa losunarheimildir fyrir milljarða til að standa við skuldbindingar Starfsmannafundur hjá Play og enn leitað að morðingja Charlie Kirk Hæstiréttur tekur fyrir mál móður sem dæmd var í 18 ára fangelsi Bein útsending: Áherslur og forgangsaðgerðir Íslands í loftslagsmálum Ríflega þúsund börn bíða eftir að komast að en ekki 400 Fjórtán áherslur í varnar- og öryggismálum: „Öryggisógnin er raunveruleg og aðkallandi“ Staðfesta dóm yfir tvíburabræðrunum en refsing Samúels Jóa milduð Bein útsending: Skýrsla samráðshóps um inntak og áherslur stefnu í varnar- og öryggismálum Tveir handteknir fyrir húsbrot og einn fyrir að vera ólöglega á landinu Íslendingar í meistaradeild þrátt fyrir herleysið Helgarlokanir leiði fólk til þess að nota efnin í bílakjöllurum Vinirnir vestanhafs hafi áhyggjur af stigmögnun Segir Íslendinga eiga eftir að uppgötva Grænland Samfélagslegur sparnaður vegna herferðar rúmlega 700 milljónir Morðið á Kirk vekur upp umræðu um málfrelsi Kaldavatnslaust í hluta Laugardalsins Stefán Einar og Sigmar ræða skautun í kjölfar voðaverks Fjórtán geta búist við sekt Alvarlegt atvik kom upp í Heiðarskóla „Þetta eru ekki góðar móttökur“ E.Coli staðfest í neysluvatninu á Stöðvarfirði „Froðuhagnaður“ Félagsbústaða haldi borginni á floti Launahækkanir þungur baggi á borginni Trump nýti sér morðið til frekari valdtöku Fjörugar umræður um fjárlög: Hóflegur útgjaldavöxtur, vonbrigði eða della? Fjárlögin litlaus líkt og hann sjálfur Tekist á um fjárlagafrumvarpið og morðið á Charlie Kirk Sjá meira