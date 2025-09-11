Tónlist

Upp­selt á tón­leika Lauf­eyjar og auka­tón­leikum bætt við

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Laufey Lín Jónsdóttir hefur á síðustu þremur árum breyst í sannkallað stórstjörnu.
Laufey Lín Jónsdóttir hefur á síðustu þremur árum breyst í sannkallað stórstjörnu. YouTube

Uppselt er á tónleika Laufeyjar í Kórnum 14. mars 2026 og hefur því aukatónleikum verið bætt við degi síðar, 15. mars. Allir miðar á aukatónleikana fara beint í almenna sölu sem hefst klukkan níu í fyrramálið. Ekki verða fleiri tónleikar en það.

Greint var frá því síðasta föstudag að Laufey myndi enda fyrirhugað tónleikaferðalag sitt í Kórnum á Íslandi í mars á næsta ári.

Sjá einnig: Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi

Almenn sala á tónleikana átti að hefjast á morgun, 12. september, en ekkert varð af henni þar sem miðarnir seldust upp á forsölu sem fór fram í gær og í dag. Vegna þessa hefur aukatónleikum verið bætt við 15. mars samkvæmt tilkynningu frá Senu Live.

„Engar forsölur verða á aukatónleikana; allir miðar á tónleikana 15. mars fara beint í almenna sölu á morgun, föstudag, kl. 9 þegar almenn sala hefst,“ segir í tilkynningunni. Þá er sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að bæta við fleiri tónleikum.

Þriðja plata Laufeyjar, A Matter of Time, er nýkomin út og hefur þegar fengið frábærar viðtökur hjá gagnrýnendum og mikla spilun hjá hlustendum.

Tónleikaferðalag vegna plötunnar hefst næsta mánudag, 15. september, í Orlando í Bandaríkjunum og lýkur í Kórnum eins og áður sagði.

Tónleikar á Íslandi Tónlist Menning Laufey Lín


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.