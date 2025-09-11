Vaktin: Leitin að morðingja Charlie Kirk í fullum gangi Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 11. september 2025 09:58 Charlie Kirk talar við mannfjöldann augnabilkum a´ður en hann var skotinn til bana. Getty/Trent Nelson Leit að þeim sem skaut bandaríska hægri sinnaða áhrifavaldinn Charlie Kirk til bana á útisamkomu í Utah í gærkvöldi stendur yfir. Tveir hafa verið handteknir en báðum sleppt eftir yfirheyrslu. Óljóst er hvort lögregla hafi vísbendingar um byssumanninn en yfirvöld telja hann ekki lengur á háskólasvæðinu. Bandaríkjaforseti er fjúkandi reiður og kennir öfga-vinstrinu um. Fylgst er með gangi mála vestan hafs í vaktinni að neðan. Ef hún birtist ekki strax er ráð að endurhlaða síðunni.