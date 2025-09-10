Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? Aldís Þorbjörg Ólafsdóttir skrifar 10. september 2025 20:00 Gott er að taka samtalið við maka sinn um hvað gera skal við nektarmyndir ef sambandinu lýkur. Getty Kannast þú við það að hafa sent maka eða bólfélaga mynd af þér? Stundum eru þetta hversdagslegar sjálfur sem við sendum til að deila augnablikinu. Stundum eru þetta kynferðislegar myndir sem eiga að kveikja á löngun eða kynferðislegum áhuga. Í báðum tilfellum erum við að treysta einhverjum fyrir líkama okkar. En hvað gerist þegar sambandinu lýkur? Hversu lengi er í lagi að eiga myndir sem þú fékkst sendar? Er eðlilegt að skoða þær löngu seinna og jafnvel fróa sér yfir þeim? Og hvað breytist þegar þú byrjar í nýju sambandi? Í viðtölum við skjólstæðinga mína koma reglulega upp umræður sem tengjast myndsendingum. Bæði þegar brotið hefur verið á fólki með dreifingu mynda en einnig hafa komið fram allskonar vangaveltur um hvaða reglur gilda um myndir sem þeim hafa verið sendar eða þau sent. Kynlífið með Aldísi, sálfræðingi og kynlífsráðgjafa, er vikulegur liður á Vísi. Í honum fræðir Aldís lesendur um kynlíf og svarar spurningum frá lesendum. Lesendur eru hvattir til þess að senda Aldísi spurningar í spurningaformi neðst í pistli. Lögin eru skýr en hvað með það sem fellur ekki undir lögin? Á Íslandi er ólöglegt að taka kynferðislegar myndir af öðrum, deila slíku efni og senda óumbeðnar kynferðislegar myndir á aðra án leyfis. Þá má heldur ekki hóta að dreifa slíku efni. Þetta allt kallast stafrænt kynferðisofbeldi. Í lögum er hins vegar ekkert fjallað um hvað skal gera við myndir eftir að sambandi lýkur. Þar koma inn spurningar um siðferði og virðingu. Myndir sem þú færð sendar eru alltaf eign þess sem sendi þær. Yfirleitt gefur myndsending í skyn að viðkomandi treysti þér til að meðhöndla myndina á viðeigandi hátt. Þegar sambandi lýkur er ekki sjálfgefið að þú getir átt eða skoðað áfram myndir af fyrrverandi. Hvenær á að eyða þeim? Vandinn er sá að við ræðum sjaldan þessar myndir og hvað við viljum að sé gert við þær að sambandi loknu. Það er ekki óalgengt að fólk eigi erfitt með að eyða myndum af fyrrverandi maka eða bólfélaga. Í samtölum mínum við fólk kemur oft í ljós að þau líta á myndirnar sem gjöf til þeirra og því megi halda áfram að skoða þær, jafnvel löngu eftir að sambandi lýkur. Einnig hefur fólk mjög ólíkar skoðanir á því hversu löngu eftir sambandsslit skuli eyða myndum. Er það strax? Eftir mánuð? Þrjá mánuði? Hálft ár? Eða má eiga þær þar til þú byrjar í nýju sambandi eða hittir nýja manneskju? Það er ekki ólöglegt að halda í myndir og jafnvel nota þær í sjálfsfróun. En spurningin er þessi; hvort finnst þér mikilvægara að halda í gömlu myndirnar eða bera virðingu fyrir því trausti sem fyrrum maki eða bólfélagi sýndi þér? Best væri auðvitað að taka samtalið við viðkomandi! Mikilvægt er að pör ræði saman áður en nektarmyndir eru sendar til hvors annars.Getty Tökum samtölin, líka þau sem geta verið óþægilegri Í samböndum og/eða með bólfélögum er því góð regla að ræða þessi hluti. Hvernig þið viljið nálgast slíkar myndir í ykkar sambandi. Fyrir sum er mikilvægt að myndum eða mynböndum sé eytt strax á meðan önnur eru opin fyrir því að fyrrverandi eigi þetta áfram. Skýr samskipti eru alltaf best! „Ég vil biðja þig um að eyða þeim myndum sem ég hef sent þér“ eða „það er í lagi mín vegna ef þú eyðir ekki þeim myndum sem ég hef sent þér“. Sömuleiðis getur verið þægilegt að fá skýr skilaboð frá fyrrverandi að búið sé að eyða öllum myndum eða að fengið sé samþykki fyrir því að viðkomandi eigi áfram myndirnar. Að lokum snýst þetta um virðingu. Myndirnar á skjánum eru ekki bara einhverjir pixlar á skjá heldur tákna þær traustið sem fyrrverandi bar til þín. Það traust er mikilvægt að fara vel með <3 Kynlífið með Aldísi Kynlíf Stafrænt ofbeldi Mest lesið Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Lífið Í þrjátíu ára gömlum fötum af mömmu Tíska og hönnun Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Lífið „Pabbi minn gaf okkur saman“ Lífið Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Lífið Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Lífið Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Lífið Leikari, óperusöngvarar og sjómaður vilja stýra óperunni Menning Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Lífið Tískan við þingsetningu: Þjóðlegur þriðjudagur Tíska og hönnun Fleiri fréttir Er í lagi að fróa sér yfir nektarmyndum af fyrrverandi? „Pabbi minn gaf okkur saman“ Litrík og ljúffeng búddaskál Unnsteinn Manuel og Ágústa selja hvíta miðbæjarperlu Ekki allt sem sýnist í Coldplay-skandalnum Umdeild mormónadrottning nýja piparjónkan Leifur Andri og Hugrún selja íbúðina í Garðabæ Á leið á heimsmeistaramót í drifti: „Íslendingarnir eru til, við getum þetta líka“ Endurheimti lífsgleðina við gerð ostabakkanna Ástrós Trausta, John Legend og Bæjarins Beztu í Kjós Afar ólíklegt að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael með Sunneva syrgir Bellu: „Ég mun alltaf sakna þín“ „Pabbi Rúríks“ lét sig ekki vanta Alveg sama þótt hann tapi mörgum milljónum „Þetta situr enn þá í mér í dag“ Jóhann Berg og Hólmfríður selja glæsihöllina á Arnarnesi Dóttir Arons Kristins og Láru komin með nafn Segist ekki dauður heldur „sprelllifandi“ Sonur Hersis og Rósu kominn með nafn Ástin kviknaði á Kaffibarnum Staðfesta þátttöku í Eurovision með fyrirvara um þátttöku Ísraela Heitustu trendin í haust „Ég elskaði þig í fyrra lífi, ég elska þig í þessu lífi og mun finna þig í næsta“ Sjarmerandi Vesturbæjarperla með sjávarútsýni Óvíst hvort Ísland verði með í Eurovision Guðrún Sørtveit og Steinar „loksins“ trúlofuð Skringilega stór kaffibolli: „Ég verð aldrei aftur hreinn“ Brúðarbíllinn gömul dráttarvél frá langafa Stjörnulífið: „Skemmtilegasta kvöld lífs míns“ Rick Davies í Supertramp er látinn Sjá meira