Þróaði vörur sem breyttu hans eigin lífi

Daníel Ingi Bergmann stofnaði fyrirtækið Ingling tvítugur með það að markmiði að þróa fæðubótarefni sem virka. Í dag selur hann eigin vörur um allt land. Allt byrjaði þetta sem persónuleg tilraun til að öðlast meiri orku – sem endaði með því að breyta lífi annarra.
Á fornnorrænum slóðum í hinum víðfemu norsku skógum styrkti Daníel sig yfir heilan vetur. Í þeirri vinnu kynntist hann fæðubótarefnum og læknajurtum.
„Ég fann strax mun á minni þjálfun, orku og vellíðan og byrjaði þá að blanda mín eigin fæðubótarefni. Síðan vildi annað fólk að prófa og af því að það fann muninn þá þróaðist eftirspurnin bara náttúrulega. Í byrjun kom enginn annar að þessu. Ég fékk rými og ráð hjá Matís en fjölskyldan mín og vinir hafa alltaf staðið þétt við bakið á mér. Amma og afi komu jafnvel og aðstoðuðu mig við pökkun á vörum.“
Þegar leigusamningurinn við Matís var að enda var Daníel í lokaprófum í líftækni við Háskólann á Akureyri, að byggja upp nýtt húsnæði, fá ný leyfi og að verða faðir. „Nóvember í fyrra var líklega mest krefjandi mánuður lífs míns, en það er engin dýrð án fórna,” segir hann og Ingling fór á flug.
Síðustu mánuði hefur fyrirtækið stækkað mjög hratt og er nú framleiðslan komin í stærra húsnæði með fleiri vélum og starfsmönnum í takt við aukna sölu og eftirspurn.
Í dag fást vörur Ingling í fjölda verslana víðsvegar um landið og í netversluninni Ingling.is.
„Vörurnar virka svo vel að þær selja sig eiginlega sjálfar,“ segir Daníel.
Framleiðslan fer öll fram hérlendis og úr eins miklu af íslenskum hráefnum og hægt er, til dæmis villtum fjörugrösum (e. Irish sea moss) sem starfsmenn Ingling, vinir og ættingjar, tína við suðurstrendur landsins. Sjálfbærni er höfð að leiðarljósi við tínsluna og grösin alltaf klippt en ekki rifin upp með rótum til að tryggja endurnýjun auðlindarinnar. Fjörugrösin sem vaxa við Ísland eru einstaklega hrein og innihalda mikið af næringarefnum eins og prótíni, A og B1 vítamíni og joði sem getur verið erfitt að finna í annarri fæðu og því ekki furða að fjörugrös hafi verið nýtt á Íslandi frá landnámi.
Nýlega komu tvær nýjar vörur frá fyrirtækinu á markaðinn; Kraftur og Gyðja.
„Kraftur er einstök blanda af jurtum og sveppum þar sem vísindin hafa sýnt áhrif á aukið testósterón, styrk, einbeitingu og frjósemi karla. Aðrar jákvæðar verkanir Krafts eru minni streita, betri svefn og aukinn vöðvamassi við æfingar.“
„Gyðja er svo aftur á móti hönnuð fyrir konur og styður hún við hormónajafnvægi, húð, hár og neglur. Hún inniheldur meðal annars íslenskt astaxanthín og ýmis vítamín, steinefni og jurtir sem saman hafa góð áhrif á meðal annars meltingu, skjaldkirtil og almenna vellíðan.“
Á heimasíðu Ingling er auðvelt að nálgast upplýsingar um nákvæm innihaldsefni og sértæk áhrif þeirra á líkamsstarfsemina. Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á tölvupóstnetfangið ingling@ingling.is.
Fyrirtækið hefur unnið með þekktum áhrifavöldum og íþróttafólki sem hikar ekki við að setja nafn sitt við vörur Ingling og jákvæðar reynslusögur fólks hrannast inn.
Ég hef bæði verið að nota Kraft og Gyðju til skiptis síðustu mánuði og finn mikinn mun á mér. Kvenlega orkan hefur aukist, hárið síkkað og húðin er extra góð. Ég tek einnig fjörugrös frá Ingling og allt virðist hafa einstaklega góð áhrif. --- Krista Ketó.
Það er mjög auðvelt fyrir mig að mæla heilshugar með vörunum frá Ingling því það er svo augljós og skýr virkni í þeim. Vel samsettar vörur og algjör topp gæði. --- Steinar Torfi Vilhjálmsson.
Gyðja hefur gert mikið fyrir mig og finn ég mikinn mun á andlegri líðan, streitueinkenni eru nánast horfin. Upplifi að ég búi yfir meiri orku og hef mun minni sykurlöngun. Finn að ég er hressari og léttari í lund eftir að ég byrjaði að taka Gyðju og það hefur leitt til jákvæðra lífstílsbreytinga hjá mér. --- Rósa Vilhjálmsdóttir.
Búin að taka Gyðju núna í u.þ.b. þrjár vikur og ég get svo svarið það, ég finn ekkert að maganum (hef alltaf verið með verki og óþægindi) og er mun minna þreytt. Ég veit ekki hvort þetta sé Gyðjan en ég hef fullkomna stjórn á cravings. --- Andrea Jóhannsdóttir.
Þetta eru magnaðar vörur!!! Ég er orkumeiri og metnaðarfyllri yfir höfuð. Mér líður án þess að ýkja c.a. 10 árum yngri í líkamanum. Lifrin og gallblaðran eru pottþétt að vinna miklu betur og líkamsstarfsemin er næstum eðlileg á ný, að mér finnst. Ég mun klárlega halda áfram að nota Kraft. --- Freyr Björgvinsson.
Góðan daginn, ég er orkumeiri og líður betur svo þetta er að virka. Takk fyrir --- Hrefna Guðjónsdóttir.
Spurður út í framtíðarsýn segist Daníel ætla að nýta áfram íslensk hráefni og þróa vörur sem hann getur verið stoltur af.
„Ég vil stuðla að almennri vellíðan og tryggja að ég geti ávallt verið stoltur af þeim vörum sem Ingling hefur upp á að bjóða. Það er ekkert mikilvægara en að halda áfram að byggja þetta upp með heilindum.“
Vörurnar fást meðal annars hjá Mammaveitbest, Heilsuver, Sveitabúðinni Una, Reykjavíkur Apóteki, Vistvænu búðinni, Mistur, Melabúðinni, Fjarðarkaup og nú einnig í Hagkaup.