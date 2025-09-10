Með töskurnar fullar af marijúana

Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í gær karl og konu í fimmtán mánaða fangelsi fyrir að hafa smyglað rúmlega 38 kílóum af marijúana til landsins.
Þau voru ákærð fyrir stórfellt fíkniefnabrot. Karlinn og konan komu til landsins með flugi í júlí síðastliðinn og voru með efnin falin í farangurstöskum og segir í ákæru að í tösku annars þeirra hafi verið 18,5 kíló af marijúana en í tösku hins hafi verið 19,9 kíló. Var talið að efnin hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi og í ágóðaskyni.
Við þingfestingu játuðu ákærðu sök í málinu og að um samverknað hafi verið að ræða.
Í dómi segir að karlinn og konan hafi ekki áður orðið uppvís að refsiverðri háttsemi svo kunnugt sé og var litið til þess við ákvörðun refsingar, greiðrar játningar, auk þess að ekki verði ráðið af gögnum að þau hafi verið eigendur fíkniefnanna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra til Íslands með öðrum hætti en þeim að samþykkja að flytja efnin til landsins gegn greiðslu.
Á hinn verði ekki fram hjá því litið að þótt karlinn og konan hafi gegnt hlutverki burðardýra sé ljóst að innflutningur fíkniefnanna í sölu-og hagnaðarskyni gæti ekki orðið að veruleika án þeirra þátttöku og horfi samverknaður þeirra óhjákvæmilega til refsiþyngingar.
Dómari mat hæfilega refsingu vera fimmtán mánaða fangelsi, en til frádráttar kæmi gæsluvarðhald sem þau hafi verið í frá handtöku 19. júlí síðastliðinn. Þá voru efnin gerð upptæk, auk þess að þeim var gert að greiða hvoru um sig 1,3 milljónir króna til skipaðs verjanda. Auk þess er þeim gert að greiða rúmlega 200 þúsund krónur í sakarkostnað.