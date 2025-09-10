Innlent

Kosti þrjár milljónir fyrir alþjóð­lega nem­endur að læra á Ís­landi

Bjarki Sigurðsson skrifar
Abdullah Arif er alþjóðafulltrúi Röskvu við Háskóla Íslands.
Abdullah Arif er alþjóðafulltrúi Röskvu við Háskóla Íslands. Vísir/Sigurjón

Tafir hjá Útlendingastofnun og Háskóla Íslands hafa komið í veg fyrir að tugir erlendra nemenda gætu hafið nám við skólann í haust. Alþjóðafulltrúi segir háskólann ekki jafn samvinnuþýðan í ár og áður.

Fjölmargir erlendir nemendur komust ekki til náms við Háskóla Íslands í haust vegna tafa hjá Útlendingastofnun og háskólanum. Alls sóttu 744 um dvalarleyfi en rúmur helmingur þurfti vegabréfsáritun. Umsóknum fjölgaði um fjörutíu prósent milli ára og tafir í afgreiðslu leiddu til þess að margir náðu ekki að mæta fyrir 1. september, sem er skilyrði til að hefja nám.

Breytt stefna?

Abdullah Arif, alþjóðafulltrúi Röskvu, segir Háskólann hafa sýnt minni samvinnu nú en í fyrri málum af svipuðum toga.

„Á fyrri árum hafði háskólinn ekkert á móti því að taka við þessum nemendum þótt þeir kæmu seint. Þetta er í fyrsta skipti sem háskólinn hjálpar ekki nemendunum heldur gefur þeim bara tímafrest til að skrá sig í námskeiðin. Ef háskólinn vissi að umsóknum hefði fjölgað af hverju tilkynnti hann ekki Útlendingastofnun um fjölgun umsókna og setti meiri kraft í að vinna úr þessum umsóknum innan þessa tímaramma,“ segir Abdullah.

Myndböndin á TikTok segi ekki alla söguna

Á samfélagsmiðlum hafa árum saman birst myndbönd þar sem áhrifavaldar halda því fram að erlendir nemendur geti stundað ókeypis háskólanám á Íslandi.

@studyportals.com 🌍✨ Study in ICELAND for FREE?! 🇮🇸 No tuition fees. Small classes. Epic adventures. 🏔️🌊 At the University Centre of the Westfjords, your classroom is nature itself! Kayak, ski, hike & surf after class. 🏄‍♂️⛷️ ✅ Easy & free application 🚀 Rolling admissions (Non-EU/EEA deadline: April 15!) Don’t miss your chance—APPLY NOW! 🔗🎓 #StudyAbroad #Iceland #TuitionFree #Icelandadventures #universitycentreofthewestfjords #isafjordur #studyiniceland #university #masters #coast #mastersdegree #nature #coastal ♬ Promo13644 - MeridianMusic

@talk2samafrica Affordable Universities in Iceland for International Students 1. University of Iceland (Háskóli Íslands) – Reykjavík 📍Type: Public 📍Tuition: None 📍Registration Fee: ISK 75,000 per academic year (approximately €500) 📍Language: Undergraduate programs are primarily in Icelandic; several graduate programs are offered in English. 📍Note: As a public university, it offers a wide range of programs across various disciplines. 2. University of Akureyri (Háskólinn á Akureyri) – Akureyri 📍Type: Public 📍Tuition: None 📍Registration Fee: Modest annual fee 📍Language: Some programs are available in English, particularly at the graduate level. 📍Note: Known for its strong programs in health sciences, education, and social sciences. 3. Hólar University (Hólaskóli – Háskólinn á Hólum) – Hólar 📍Type: Public 📍Tuition: None 📍Registration Fee: Modest annual fee 📍Language: Primarily Icelandic; limited offerings in English. 📍Note: Specializes in equine studies, aquaculture, and rural tourism. 4. Agricultural University of Iceland (Landbúnaðarháskóli Íslands) – Hvanneyri 📍Type: Public 📍Tuition: None 📍Registration Fee: Modest annual fee 📍Language: Primarily Icelandic; some courses may be available in English. 📍Note: Focuses on agricultural and environmental sciences. Additional Information Some of these schools may have already closed their application portals for the current cycle. However, I am sharing them so you can research the schools, prepare your documents early, and be ready to apply as soon as the next application window opens. I will also share another video when most of them open again — so stay tuned #talk2samafrica #travelblogger #iceland ♬ original sound - precious❤️❤️

Því hefur verið velt upp að alþjóðlegir nemendur komi hingað til lands eingöngu til að sækja sér ókeypis menntun á kostnað ríkisins. Abdullah bendir þó á að þetta sé alls ekki ókeypis.

„Maður verður að borga fyrir flugið og þegar maður kemur hingað hefur maður ekki vinnu svo maður verður að eiga fyrir útgjöldunum, húsnæði, matarkaupum og öllu því sem er ekki ókeypis. Svo það kostar tvær eða þrjár milljónir króna að koma hingað,“ segir Abdullah.

