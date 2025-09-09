Mikil umferðarteppa myndaðist á Kringlumýrarbraut vegna áreksturs tveggja bíla á fimmta tímanum. Slysið var minniháttar og enginn slasaðist illa. Búið er að færa bílana yfir á N1 bensínstöðina rétt hjá og greiða fyrir umferð um svæðið.
Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.
„Þetta var bara minniháttar, það var held ég enginn slasaður, en það þurfti kannski að kíkja aðeins á einn. Það er búið að færa bílana núna og umferðin vonandi farin að rúlla,“ segir Stefán.