Bein útsending: Guðsþjónusta og setning Alþingis Atli Ísleifsson skrifar 9. september 2025 12:51 Forseti Íslands og biskup Íslands leiða hópinn frá Alþingi yfir í Dómkirkjuna. vísir/Anton Brink Alþingi verður sett í dag og hefst þingsetningarathöfnin klukkan 13:30 með guðsþjónustu í Dómkirkjunni. Forseti Íslands, biskup Íslands, forseti Alþingis, ráðherrar og alþingismenn munu svo ganga fylktu liði til kirkjunnar úr Alþingishúsinu. Hægt verður að fylgjast með guðsþjónustu og þingsetningunni í beinni útsendingu í spilara að neðan. Á vef Alþingis segir að séra Arna Ýrr Sigurðardóttir, sóknarprestur í Grafarvogskirkju, muni prédika og séra Sveinn Valgeirsson, sóknarprestur Dómkirkjunnar, þjóna fyrir altari ásamt biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgudóttur, sem lýsir blessun. Matthías Harðarson dómorganisti stjórnar Kammerkór Dómkirkjunnar og leikur á orgel. „Að guðsþjónustu lokinni er gengið aftur til þinghússins og forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, setur Alþingi, 157. löggjafarþing. Kammerkórinn Huldur, undir stjórn Hreiðars Inga Þorsteinssonar, syngur við þingsetninguna. Hlé verður gert á þingsetningarfundi til kl. 15:30 og þá verður hlutað um sæti þingmanna og fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2026 útbýtt,“ segir í tilkynningunni. Fylgjast má með útsendingu í spilaranum að neðan. Stefnuræða forsætisráðherra og umræður um hana verða miðvikudagskvöldið 10. september kl. 19:40. Fyrsta umræða um fjárlagafrumvarp fyrir árið 2026 fer fram fimmtudaginn 11. september og föstudaginn 12. september. Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðkirkjan Mest lesið Gera loftárásir á háhýsi og vara við yfirvofandi innrás Erlent Gefa grænt ljós á handtökur á grundvelli kynþáttar og málnotkunar Erlent Opinbera bréf Trumps til Epsteins Erlent Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Innlent Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Innlent Boða 157 mál á 157. löggjafaþingi og hér er það helsta Innlent Ekki útgangspunktur að beita ákvæðinu Innlent Verið ættleiddur af Íslendingum Innlent Svona var kynning ríkisstjórnar á þingmálum vetrarins Innlent „Er þetta allt sem Ísland getur gert?“ Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Guðsþjónusta og setning Alþingis „Við munum reyna að bæta öll mál“ „Er þetta allt sem Ísland getur gert?“ Bókun 35 verði keyrð í gegnum þingið Ríkisstjórnin sýnir á spilin og Alþingi sett í dag Ekki útgangspunktur að beita ákvæðinu Mikill meirihluti hlynntur Hvammsvirkjun Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Boða 157 mál á 157. löggjafaþingi og hér er það helsta Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Gagnrýnir hæstu ríkisútgjöld sögunnar í fjárlagafrumvarpi Svona var kynning ríkisstjórnar á þingmálum vetrarins Reyksprengju kastað inn á pall í Hafnarfirði Verið ættleiddur af Íslendingum Fyrsti dagur Kvikmyndaskólans: „Það besta sem hefur gerst fyrir skólann síðan í apríl“ Hækka hámarksgreiðslur um hundrað þúsund krónur Uppfæra ekki fríverslunarsamning og banna tvo ráðherra Tveir fluttir til aðhlynningar eftir árekstur á Suðurlandsvegi Tekist á um fjárlög, lykkjumálið og aleigan í rafmynt Einn bílstjóri án leyfis og skráningar „Sultaról rithöfunda enn hert“ í fjárlögum Óásættanlegt að almennir starfsmenn séu beittir óeðlilegum þrýstingi Vill hækka skráningargjöldin í 100 þúsund krónur Skjálfti upp á 3,3 í Vatnafjöllum Afnemur æviskipanir varasaksóknara eftir mál Helga Magnúsar Gul úrkomuviðvörun á Austfjörðum og á Suðausturlandi Gestur Guðmundsson er látinn Breski sundkappinn kominn í land og lofsyngur Íslendinga Háskólinn hafi ekki breytt stefnu sinni um inntöku alþjóðlegra nema Hallar á karla í fjárlagafrumvarpi Sjá meira