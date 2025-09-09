Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Árni Sæberg skrifar 9. september 2025 10:44 Héraðsdómur Reykjaness mun dæma í málinu. Vísir/Vilhelm Þrír hafa verið ákærðir fyrir að hafa í félagi ruðst inn í íbúð manns í heimildarleysi í febrúar árið 2023. Einn þeirra er ákærður fyrir að hafa í kjölfarið ráðist á manninn, meðal annars með þeim afleiðingum að tennur hans brotnuðu, í einhverjum tilvikum þannig að aðeins tannrótin var eftir. Ákæran sem Vísir hefur undir höndum hefur verið rækilega nafnhreinsuð þannig að nöfn, kyn og aldur hinna ákærðu liggur ekki fyrir. Þó liggur fyrir að brotaþoli í málinu er karlmaður en í ákærunni segir að einn þeirra ákærðu hafi veist að honum með ítrekuðum höggum og spörkum í höfuð hans með þeim afleiðingum að hann hlaut brot bæði hægra og vinstra megin á kjálka, opið sár við höku vinstra megin, opið sár í munnholi, brot á tönnum þannig að í einhverjum tilvikum var aðeins tannrót eða hluti tannrótar eftir, tannarliðhlaup og langvarandi dofa í vinstri neðri vör. Ákærurvaldið krefst þess að ákærðu verði dæmdir til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar. Húsbrot varðar allt að eins árs fangelsi og stórfelld líkamsárás allt að sextán ára fangelsi. Þá er þess krafist fyrir hönd brotaþola að árásarmaðurinn verði dæmdur til að greiða honum miskabætur upp á tvær milljónir króna og kostnað vegna þóknunar réttargæslumanns hans, ellegar lögmannskostnað verði dómurinn ekki við kröfu hans um skipun réttargæslumanns. Lögreglumál Dómsmál Mest lesið Gera loftárásir á háhýsi og vara við yfirvofandi innrás Erlent Gefa grænt ljós á handtökur á grundvelli kynþáttar og málnotkunar Erlent Opinbera bréf Trumps til Epsteins Erlent Verið ættleiddur af Íslendingum Innlent Svona var kynning ríkisstjórnar á þingmálum vetrarins Innlent Reyksprengju kastað inn á pall í Hafnarfirði Innlent Alþjóðakerfinu ekki viðbjargandi og þörf á aðlögun Erlent Gagnrýnir hæstu ríkisútgjöld sögunnar í fjárlagafrumvarpi Innlent Kosningaúrslit í Noregi: Störe fagnar sigri en Solberg mögulega á förum Erlent Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Innlent Fleiri fréttir Ruddust inn til manns og mölbrutu í honum tennurnar Boða 157 mál á 157. löggjafaþingi og hér er það helsta Kínversk ferðaskrifstofa fær ekki áheyrn hjá Hæstarétti Gagnrýnir hæstu ríkisútgjöld sögunnar í fjárlagafrumvarpi Bein útsending: Kynna stóru mál ríkisstjórnarinnar í vetur Reyksprengju kastað inn á pall í Hafnarfirði Verið ættleiddur af Íslendingum Fyrsti dagur Kvikmyndaskólans: „Það besta sem hefur gerst fyrir skólann síðan í apríl“ Hækka hámarksgreiðslur um hundrað þúsund krónur Uppfæra ekki fríverslunarsamning og banna tvo ráðherra Tveir fluttir til aðhlynningar eftir árekstur á Suðurlandsvegi Tekist á um fjárlög, lykkjumálið og aleigan í rafmynt Einn bílstjóri án leyfis og skráningar „Sultaról rithöfunda enn hert“ í fjárlögum Óásættanlegt að almennir starfsmenn séu beittir óeðlilegum þrýstingi Vill hækka skráningargjöldin í 100 þúsund krónur Skjálfti upp á 3,3 í Vatnafjöllum Afnemur æviskipanir varasaksóknara eftir mál Helga Magnúsar Gul úrkomuviðvörun á Austfjörðum og á Suðausturlandi Gestur Guðmundsson er látinn Breski sundkappinn kominn í land og lofsyngur Íslendinga Háskólinn hafi ekki breytt stefnu sinni um inntöku alþjóðlegra nema Hallar á karla í fjárlagafrumvarpi Féll af baki íslensks hests og fær engar skaðabætur Óttast verðhækkanir sem bitni á konum og barnafjölskyldum Ósáttur við skattana og hefði viljað loka fjárlagagatinu Fjórir af hverjum fimm vilja setja árlegt hámark á hælisleitendur Ólík sýn á nýja fjárlagafrumvarpið Bylgja Dís er látin Fundu villuráfandi ferðamenn nærri skálanum í Landmannalaugum Sjá meira