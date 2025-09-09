Fótbolti

Neitar að eldast og nálgast 200 lands­leiki

Valur Páll Eiríksson skrifar
Modric er löngu orðin þjóðhetja heima fyrir og fór fyrir landsliðinu sem hlaut silfur á HM 2018 og brons á HM 2022.
Modric er löngu orðin þjóðhetja heima fyrir og fór fyrir landsliðinu sem hlaut silfur á HM 2018 og brons á HM 2022. EPA-EFE/Abir Sultan

Króatinn Luka Modric stýrir enn spili króatíska landsliðsins í fótbolta líkt og kóngur í ríki sínu þrátt fyrir háan aldur. Modric er fertugur í dag.

Þess er beðið að Króatinn knái sýni ellimerki en þrátt fyrir háan aldur lék hann 63 leiki fyrir Real Madrid í öllum keppnum á síðustu leiktíð. Spænska stórliðið ákvað að endurnýja ekki samning hans og vænti þess margur að skórnir færu á hilluna í sumar.

Modric er ekki á því og virðist enn eiga bensín á tanknum þrátt fyrir að fimmtugsaldurinn banki á dyrnar. Modric samdi við AC Milan á Ítalíu og hefur spilað þrjá leiki með liðinu á leiktíðinni.

Hann nálgast 200. landsleik sinn fyrir Króatíu en hann spilaði sinn 190. landsleik í gær þar sem hann lagði upp mark í öruggum 4-0 sigri á Svartfjallalandi í Balkanskagaslag. Modric spilaði 81 mínútu og stýrði spili liðsins að herforingjasið, líkt og hann hefur gert undanfarin 15 ár eða svo.

Leikjahæstu landsliðsmenn sögunnar

  1. Cristiano Ronaldo (222 leikir fyrir Portúgal frá 2003 til 2025)*
  2. Bader Al-Mutawa (196 leikir fyrir Kúveit frá 2003 til 2022)
  3. Soh Chin Ann (195 leikir fyrir Malasíu frá 1969 til 1984)
  4. Lionel Messi (194 leikir fyrir Argentínu frá 2005 til 2025)*
  5. Luka Modric (190 leikir fyrir Króatíu frá 2006 til 2025)
  6. Ahmed Hassan (184 leikir fyrir Egyptaland frá 1995 til 2012)
  7. Hassan Al-Haydos (184 leikir fyrir Katar frá 2008 til 2025)*
  8. Ahmed Mubarak (183 leikir fyrir Óman frá 2003 til 2019)
  9. Andrés Guardado (180 leikir fyrir Mexíkó frá 2005 til 2024)
  10. Sergio Ramos (180 leikir fyrir Spán frá 2005 til 2021)

*Leikmaður enn að spila

Það virðist tímaspursmál hvenær tvöhundruðasti landsleikurinn næst en Cristiano Ronaldo er sem stendur eini maðurinn sem hefur afrekað að spila yfir 200 leiki fyrir þjóð sína í karlaflokki.

Modric er fimmti leikjahæsti landsliðsmaður heims, fjórum leikjum á eftir Lionel Messi, sem enn spilar fyrir Argentínu. Tímaspursmál virðist hvenær þeir komast í hóp með Ronaldo og stefna allir þrír á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó næsta sumar.

Króatía stendur vel að vígi í L-riðli undankeppninnar með fullt hús, tólf stig eftir fjóra leiki, jafnt Tékkum á toppi riðilsins en Tékkar hafa spilað leik meira. Ekki skemmir fyrir að Króatar eru með markatöluna 17-1 eftir fyrstu leikina fjóra.

HM 2026 í fótbolta Króatía

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið