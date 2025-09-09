María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi Ágúst Orri Arnarson skrifar 9. september 2025 10:16 María gæti spilað sinn fyrsta leik fyrir Brann gegn Manchester United á fimmtudaginn. María Þórisdóttir hefur fundið sér nýtt félag og samið við Brann í Noregi eftir vondan viðskilnað við Marseille í Frakklandi. María samdi við franska liðið Marseille fyrir minna en mánuði en upplifði mjög stormasama daga hjá félaginu. Hún skrifaði undir samning þann 18. ágúst en aðeins fimm dögum síðar yfirgaf hún æfingaferð félagsins, í áfalli eftir framkomu þjálfara. Þjálfarinn var síðan rekinn en María ákvað að snúa ekki aftur til Marseille og fór heim til Noregs. Hún hefur nú skrifað undir samning við Brann og verður því liðsfélagi íslensku landsliðskonunnar Diljá Ýr Zomers. „Mér finnst Brann spila mjög spennandi fótbolta og félagið hefur náð frábærum árangri. Ég er spennt fyrir þeim góðu hlutum sem eru að gerast hér og hlakka til að taka þátt“ sagði María eftir að hafa skrifað undir samninginn. Hjá Brann hittir hún fleiri samlanda sína, Freyr Alexandersson þjálfar karlalið Brann sem Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson spila með, en María er hálfíslensk, dóttir Þóris Hergeirssonar fyrrum handboltaþjálfara. Hún valdi að spila fyrir norska landsliðið í fótbolta en fór ekki með liðinu á EM í sumar. View this post on Instagram A post shared by Brann Kvinner (@brannkvinner) Norski boltinn Mest lesið Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Fótbolti Nuno rekinn frá Forest Enski boltinn Blaðamenn fleiri en Íslendingar Fótbolti Reif gjallarhornið úr höndum stuðningsmanns eftir fúkyrðaflaum Handbolti Segir að treyja Man United sé þung byrði Enski boltinn Postecoglou að taka við Forest Enski boltinn Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Fótbolti „Saga sem verður sögð síðar“ Fótbolti María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi Fótbolti Tvívegis hent frá sér tveggja marka forystu í Frakklandi Fótbolti Fleiri fréttir Serbar grátbiðja stuðningsmenn að haga sér „Stefnum á stig“ Blaðamenn fleiri en Íslendingar María flutt heim til Noregs eftir áfallið í Frakklandi „Við getum ekkert verið litlir“ Postecoglou að taka við Forest „Saga sem verður sögð síðar“ Landsliðsþjálfari Frakka brýnir fyrir sínum leikmönnum að vanmeta ekki strákana okkar Nuno rekinn frá Forest Þurfti þrjú spor eftir árekstur við rútu landsliðsins Tvívegis hent frá sér tveggja marka forystu í Frakklandi Segir að treyja Man United sé þung byrði Svíþjóð fetaði í fótspor Íslands og tapaði í Kósovó Arftaki Ten Hag ekki stýrt félagsliði síðan 2019 Man City og úrvalsdeildin náð sáttum varðandi auglýsingasamninga Benóný Breki bjargaði stigi í Eistlandi Þeir eiga ekki að sjá eftir neinu Liðsfélagi Elíasar sagður ljúga til um aldur Bestu mörkin: Getur reynslumesti þjálfarinn ekki leyst úr þessu? „Kann nokkur orð sem ég get ekki sagt hérna“ Fær líklega inn aðra týpu en Albert í liðið Sjáðu fundinn í heild: Arnar sat fyrir svörum í Frakklandi Leiðin á HM: Daðraði við Deschamps fyrir viðtalið „Við munum þurfa að leggja okkur alla fram“ „Ísland er eini óvinur okkar“ Sjáðu FHL sækja stig gegn Þrótti Tíu mánaða bann fyrir að taka lyf við hárlosi Onana græðir á skiptunum til Tyrklands Þjálfari tilbúinn að hætta og tyrkneska þjóðin beðin afsökunar „Ætlum að keyra inn í þetta“ Sjá meira