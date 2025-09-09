Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um hótanir í Hafnarfirði í gær, þar sem reyksprengju var kastað inn á pall. Einn er grunaður í málinu.
Þetta kemur fram í yfirliti lögreglu yfir verkefni gærkvöldsins og næturinnar. Vaktin virðist hafa verið með rólegra móti en 41 mál var skráð í kerfi lögreglu og þrír gistu fangageymslur í morgunsárið.
Lögreglu bárust tilkynningar um þjófnaði í verslunum í póstnúmerunum 104 og 105 og innbrot og þjófnað í verslun í Garðabæ. Þá var tilkynnt um húsbrot í póstnúmerinu 111 og innbrot og þjófnað í 113.
Að minnsta kosti tveir voru stöðvaðir í umferðinni, annar reyndist undir áhrifum og hinn réttindalaus.