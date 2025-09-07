Í nýrri rannsókn voru þjóðsöngvar 176 landa greindir út frá því hvaða tilfinningar tónlistarleg einkenni laganna geta vakið. Af þjóðsöngvum Norðurlandanna reyndist sá finnski vera gleðilegastur.
„Samkvæmt algóritmanumokkar er hamingjustig Maame það hæsta miðað við önnur Norðurlönd,“ segir Pteri Toiviainen, finnskur prófessor sem framkvæmdi rannsóknina, í samtali við finnska miðilinn Yle.
Meðal tilfinninga sem teknar voru fyrir voru gleði, sorg, orka, spenna, reiði og blíða. Vert er að taka fram að texti þjóðsöngvanna var ekki tekinn fyrir heldur einungis lagið sjálft.
Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom skýrt fram að tilfinningar sem vakna geta farið eftir landfræðilegri staðsetningu landsins. Til að mynda er meiri orka í lögum landa sem eru nær miðbaug og því norðar sem þú ferð því melankólískari verða lögin. Þjóðlög í heimsálfum Ameríku má finna meiri spennu og neikvæðari heldur en lög annarra heimsálfa.
Eins og áður kom fram er hamingjustig Finna hæst af Norðurlöndunum en ef horft er til allra þjóðsöngvanna er hamingjustig þjóðsöngs Kína og Vestur-Sahara hvað hæst. Sorglegustu þjóðsöngvararnir eru þá frá Japan og Ísrael.
Menning innan landanna hefur þá einnig áhrif á þjóðsöngvana sjálfa. Í löndum þar sem jafnrétti ríkir og þar sem einstaklingshyggja ríkir eru lögin oftar næmari og blíðari.
„Í stigveldisríkjum eru þjóðsöngvar oft orkumeiri og þar má jafnvel finna ótta,“ segir Toiviainen.
Toiviainen segir að jafnvel þótt það sé rangt svar á sviði stjórnmála sé besti þjóðsöngurinn þjóðsöngur Rússa.
„Lagið þeirra er alveg frábært hvað varðar tónsmíð,“ segir hann.
Í gögnum rannsóknarinnar má sjá að Lofsöngurinn var einnig tekinn fyrir þrátt fyrir að ekkert hafi verið minnst á tónsmíð Sveinbjörns Sveinbjörnssonar í rannsókninni sjálfri. Miðað við meðaltal er íslenski þjóðsöngurinn helst talinn blíður og, þótt ótrúlegt sé, er hamingjustig hans örlítið hærra en meðaltal.
Hann vekur hins vegar ekki upp ótta, fær einungis rúm tvö stig af sjö í þeim flokki, né reiði þar sem söngurinn fær 2,45 stig af sjö mögulegum og er því undir meðaltali.
Áhugasamir geta hlustað á finnska þjóðsönginn hér fyrir neðan.