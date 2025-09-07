Forsætisráðherra Japan segir af sér Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. september 2025 12:34 Ishiba á blaðamannafundi í morgun. EPA Shigeru Ishiba, forsætisráðherra Japan, tilkynnti í dag að hann hygðist segja af sér, aðeins tæpu ári eftir að hann tók við embættinu. Ishiba er fulltrúi Frjálslynda lýðræðisflokksins í Japan og hefur flokkurinn verið í meirihluta þingsins síðustu fimmtán ár. Það var hins vegar nú í sumar þegar flokkurinn tapaði meirihlutanum í efri deild þingsins. „Nú þegar niðurstaða er komin í samningaviðræðum vegna bandarísku tollanna, tel ég að nú sé viðeigandi tími,“ sagði Ishiba er hann tilkynnti afsögnina. „Ég trúði því að samningaviðræðunum vegna bandarísku tollanna, sem gæti verið lýst sem neyðarástandi á landsvísu, þyrfti að ljúka undir okkar stjórn.“ Japönsk stjórnvöld náðu samkomulagi við Bandaríkjastjórn í síðustu viku þar sem lægri tollar verða settir á japanska bíla og annan útflutning. Ishiba hyggst gegna embættinu þar til annar forsætisráðherra verður valinn samkvæmt BBC. Hann tók við embættinu 1. október 2024 en verðbólga hefur hækkað í landinu meðan á embættistíðinni stóð. Hann hefur verið gagnrýndur fyrir að skipa einungis tvær konur í ráðherrastöður og átján karla. Japan Mest lesið Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Erlent Ákærðir fyrir hópnauðgun gegn ólögráða stúlku Innlent Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Erlent Möguleg slit á fríverslunarsamningi við Ísrael tekin fyrir Innlent Bandaríkjamenn handtóku yfir þrjú hundruð Suður-Kóreumenn Erlent Ákærðir vegna fölsuðu taflanna tuttugu þúsund Innlent „Vona bara að hún grípi til raunverulegra aðgerða sem bíta“ Innlent Labubu bangsar ekki lengur velkomnir í Ísaksskóla Innlent Veltir fyrir sér hvort íslensk íþróttafélög verði af milljörðum Innlent Fangageymslur fullar eftir erilsama nótt Innlent Fleiri fréttir Forsætisráðherra Japan segir af sér Bandaríkjamenn handtóku yfir þrjú hundruð Suður-Kóreumenn Aðsetur ríkisstjórnarinnar logar eftir árásir næturinnar Hótar að beita stríðsmálaráðuneytinu: „Chipocalypse Now“ Webb smellti af nýburamyndum Harðlega gagnrýndur af bæði Demókrötum og Repúblikönum Fundu ofgnótt ferskvatns undir sjávarbotninum í Atlantshafi Segir af sér sem ráðherra og varaformaður Verkamannaflokksins „Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu Hertogaynjan af Kent er látin Konungssinninn Anutin Charnvirakul nýr forsætisráðherra Taílands Bretar, Kanadamenn, Suður-Kóreubúar og Þjóðverji meðal látinna í Lissabon Sér ekki tilgang í öryggistryggingum þar sem Rússum sé treystandi Skoða að banna trans fólki að eiga skotvopn Svíar saka Rússa um auknar truflanir í staðsetningarbúnaði Gekkst undir aðgerð vegna húðkrabbameins Kynnir stríðsmálaráðuneytið til leiks Gerðu loftárás á vinnusvæði danskra hjálparsamtaka Yfir tvö þúsund látnir eftir jarðskjálftann Segir 26 ríki vilja senda hermenn til Úkraínu Sá sem ók á skrúðgöngu Liverpool-manna lýsti yfir sakleysi Mátti ekki stöðva fjárveitingar til Harvard Tískugoðsögnin Giorgio Armani er fallin frá Búa sig undir komu hermanna og útsendara ICE Evrópuleiðtogar funda um öryggistryggingar fyrir Úkraínu Spinna samsæriskenningar vegna óvenjumargra andláta frambjóðenda Biðja hæstarétt um flýtimeðferð vegna tolla Höfundur Father Ted handtekinn fyrir að hvetja til ofbeldis gegn trans fólki Allir íbúar munu geta höfðað mál vegna þungunarrofslyfja Vinna að lista yfir vini og samstarfsmenn Epstein Sjá meira