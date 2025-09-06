Crouch tapaði í Fantasy og tók út refsingu í utandeildinni Siggeir Ævarsson skrifar 6. september 2025 22:30 Crouch tók refsingunni með bros á vör Twitter@Football__Tweet Börnin sem leiddu leikmenn út á völlinn í leik utandeildarliðsins Farnham Town í dag fengu heldur betur óvæntan „liðsstyrk“ þegar Peter Crouch bættist í hópinn og leiddi leikmann inn á völlinn. Uppákoman var hluti af refsingu Crouch fyrir að enda neðstur í Fantasy deildinni sinni en Crouch lét engan bilbug á sér finna heldur tók hlutverki sínu mjög alvarlega og stillti sér að sjálfsögðu upp fyrir framan leikmanninn sem hann leiddi út á völl, sem hvarf á bakvið tveggja metra slánann Crouch. Peter Crouch leads out non-league team Farnham Town as a mascot... Punishment for finishing bottom of his fantasy football league last season 😆🎥 @FarnhamTownFC pic.twitter.com/ZTfyjNV8fV— Sky Sports (@SkySports) September 6, 2025 Refsingar eins og þessar eiga það oft sameiginlegt að eiga að gera lítið úr þeim sem þurfa að taka þær út eða gera viðkomandi vandræðalegan. Crouch aftur á móti virðist hafa ákveðið að lifa sínu besta lífi í dag. Hann stillti sér upp í myndatökur, gaf eiginhandaráritanir og henti svo í róbótann til að fagna marki í hálfleik. Allt eins og það á að vera þegar Peter Crouch á í hlut. Enski boltinn Mest lesið Albert ekki með gegn Frakklandi Fótbolti Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Fótbolti „Eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað“ Fótbolti Bætti heimsmetið aftur Sport Uppgjörið: Stjarnan - Minaur Baia Mare 26-27 | Stjarnan féll úr leik á grátlegan hátt eftir vítakastkeppni Handbolti Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Fótbolti Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Fótbolti Verstappen á ráspól með hraðasta hring sögunnar Formúla 1 Langlaunahæsti leikmaður liðsins í frystinum Fótbolti Suárez dæmdur í sex leikja bann fyrir hrákann Fótbolti Fleiri fréttir Glugginn opinn til Tyrklands fyrir Onana Tveir sterkir póstar úr leik hjá Frökkum fyrir leikinn gegn Íslandi „Gríðarlega mikilvægur sigur“ „Ekki boðlegt fyrir lið eins og Þór/KA“ Fjölnir fallinn og rafmögnuð lokaumferð í kortunum Torsóttur sigur enskra gegn Andorra Uppgjörið: Stjarnan - Þór/KA 4-1 | Stjarnan upp í efri hlutann Tapið gegn Íslandi kornið sem fyllti mælinn Emilía sneri aftur eftir meiðsli Eiga von á breytingum og þyngri miðju gegn Frökkum Stærsti heimasigur Íslands í keppnisleik Albert ekki með gegn Frakklandi Luis Enrique þarf að fara í aðgerð eftir hjólaslys „Eitt fallegasta mark sem Ísland hefur skorað“ Suárez dæmdur í sex leikja bann fyrir hrákann Stærsti sigur Íslands ekki gegn smáþjóð Myndasyrpa: Frábært kvöld í Laugardalnum Langlaunahæsti leikmaður liðsins í frystinum „Fallegt að koma inn á fyrir bróður“ Þjarmað að Santos á blaðamannafundi eftir leik „Fyrri hálfleikurinn lagði grunninn“ „Fagnið var fyrir mömmu og pabba“ „Héldum áfram og drápum leikinn“ Svíar sóttu jafntefli og Ítalir möluðu Eista Ísak Bergmann: Stoltur af þjóðinni í kvöld Einkunnagjöf íslenska landsliðsins: Albert maður leiksins Tuchel hefur ekkert rætt við Greenwood 54 ára markvörður rífur hanskana af hillunni Byrjunarlið Íslands gegn Aserbaísjan: Elías ver markið, Skagamenn stýra miðjunni og Logi á bekkinn Uppgjörið: Ísland - Aserbaísjan 5-0 | Algjör einstefna í seinni hálfleik Sjá meira