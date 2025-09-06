Knattspyrnustjóri Evrópumeistara Paris Saint-Germain, Luis Enrique, þarf að gangast undir aðgerð eftir að hafa lent í hjólaslysi.
Hinn 55 ára Enrique viðbeinsbrotnaði í slysinu í gær samkvæmt upplýsingum frá PSG.
Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in…— Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 5, 2025
Following a cycling accident on Friday, Paris Saint-Germain head coach Luis Enrique was treated by the emergency services and will undergo surgery for a fractured collarbone. The Club expresses its full support and wishes him a swift recovery. Further updates will be shared in…
Fyrsti leikur PSG eftir landsleikjahléið er gegn Lens í frönsku úrvalsdeildinni 14. september. Þremur dögum síðar mætir PSG Atalanta í Meistaradeild Evrópu.
Enrique tók við PSG fyrir tveimur árum. Undir hans stjórn hefur liðið orðið Frakklandsmeistari í tvígang, unnið frönsku bikarkeppnina tvisvar og Meistaradeildina á síðasta tímabili.
PSG hefur unnið alla þrjá leiki sína í frönsku úrvalsdeildinni það sem af er tímabili.