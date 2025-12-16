Bonmatí og Dembele best í heimi

Frakkinn Ousmane Dembele og hin spænska Aitana Bonmati eru knattspyrnufólk ársins 2025 í vali FIFA.
Þetta er þriðja árið í röð sem Bonmatí hlýtur titilinn besta knattspyrnukona heims en hún skaraði fram úr á árinu sem nú er að renna sitt skeið, bæði með félagsliði sínu Barcelona sem og spænska landsliðinu. Hún hlaut svo gullknöttinn fyrr á árinu.
Þá er þetta í fyrsta sinn sem Ousmane Dembele hlýtur verðlaunin en fyrr á árinu hlaut hann gullknöttinn sem besti leikmaður í heimi. Hann vann Meistaradeild Evrópu með PSG á síðasta tímabili og varð tvöfaldur meistari með liðinu heima í Frakklandi.
Luis Enrique, þjálfari Dembele hjá PSG, var valinn þjálfari ársins ásamt Sarinu Wiegman, landsliðsþjálfara enska kvennalandsliðsins.
Undir stjórn Enrique vann PSG Meistaradeild Evrópu, frönsku deildina og franska bikarinn. Þá fór liðið alla leið í úrslitaleik HM félagsliða.
Wiegman stýrði enska kvennalandsliðinu til sigurs á EM í Sviss síðastliðið sumar. Þar lagði liðið ríkjandi heimsmeistara Spánar að velli í úrslitaleiknum. Þetta var þriðja Evrópmótið í röð sem sigurlið mótsins er þjálfað af Wiegman. Fyrst stýrði hún Hollandi til sigurs árið 2019, Englandi árið 2022 og svo aftur núna 2025.