„Selir“ skutu óvopnaða borgara í leyniaðgerð í Norður-Kóreu

Bandarískir sérsveitarmenn skutu óvopnaða Norður-Kóreumenn til bana í misheppnaðri leyniaðgerð í upphafi árs 2019. Þar voru þeir til að koma fyrir hlerunarbúnaði sem vonast var til að gæti verið notaður til að hlera samskipti Kims Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, þegar Bandaríkjamenn voru í viðræðum við hann um kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins.
Aldrei hefur verið sagt frá þessari leyniaðgerð og sagði ríkisstjórn Donalds Trump, sem var þá á sínu fyrra kjörtímabili, ekki einu sinni hópi þingmanna sem lög segja til um að eigi að vita af aðgerðum sem þessum.
Þegar kjarnorkuvopnaviðræðurnar stóðu yfir vildu Bandaríkjamenn öðlast frekari upplýsingar um stöðuna í einræðisríkinu einangraða. Leyniþjónustum Bandaríkjanna hefur ávallt gengið verulega illa í að verða sér út um upplýsingar eða heimildarmenn frá Norður-Kóreu.
Því var ákveðið að senda sérsveitarmenn úr sjóher Bandaríkjanna, svokallaða „Seli“ á land í Norður-Kóreu, samkvæmt frétt New York Times sem birt var í morgun. Það er í fyrsta sinn sem sagt er frá þessari aðgerð.
Aðgerðin var svo áhættumikil að Trump þurfti að veita henni blessun sína, sem hann gerði. Óttast var að ef upp um hermennina kæmi gæti það bundið enda á kjarnorkuvopnaviðræðurnar eða að þeir gætu jafnvel verið handsamaðir með tilheyrandi deilum við milli Bandaríkjanna og Norður-Kóreu.
Mjög mikilvægt var að ekki kæmist upp um hermennina af ótta við viðbrögð Kims en hersveitir hans eiga um átta þúsund stórskotaliðsvopn sem beint er að skotmörkum í Suður-Kóreu og þar á meðal bandarískum hermönnum.
Til verkefnisins voru fengnir sérsveitarmenn úr hinni svokölluðu „Rauðu sveit“ innan Selateymis sex en það er sama sveit og felldi Osama bin Laden í Pakistan á sínum tíma. Þeir höfðu einnig farið í sambærilegan leiðangur árið 2005. Þá notuðu Selir smáan kafbát til að fara á land í Norður-Kóreu án þess að upp um þá komst.
Þeir æfðu sig fyrir aðgerðina í nokkra mánuði.
Selirnir voru fluttir að ströndum Norður-Kóreu um borð í kjarnorkuknúnum kafbáti en þeir notuðu svo tvo smákafbáta til að komast í land. Eitt af stærstu vandamálunum sem þeir stóðu frammi fyrir var að þeir voru ekki með takmarkaðar upplýsingar um ströndina þar sem þeir fóru á land.
Nánast um leið og þeir komu á land í Norður-Kóreu, um miðja nótt og á strönd sem þeir töldu mannlausa, birtist bátur og var ljóskastara beint að kafbátunum tveimur, sem voru um hundrað metra frá ströndinni.
Hermennirnir í landi hleyptu strax af vopnum sínum í átt að ljósinu og felldu alla um borð í bátnum. Þegar þeir fóru um borð fundu þeir tvo eða þrjá Norður-Kóreumenn í blautbúningum en óvopnaða. Talið er að um óbreytta borgara hafi verið að ræða, sem hafi verið að kafa eftir skelfisk.
Því næst fóru Selirnir aftur í sjóinn og yfirgáfu Norður-Kóreu. Hlerunarbúnaðinum var aldrei komið fyrir. Áður en þeir fóru settu þeir lík mannanna í sjóinn og stungu líkin til að sökkva þeim.
Gervihnattamyndir sýndu að her Norður-Kóreu var með mikinn viðbúnað á svæðinu næstu daga en embættismenn þar hafa aldrei tjáð sig um málið, eða gefið út einhverskonar yfirlýsingu.
Bandarískir embættismenn sem ræddu við NYT segja óljóst hvort yfirvöld í Norður-Kóreu hafi komist að einhverri niðurstöðu um hvað gerðist.
Eins og áður segir var þetta í upphafi árs 2019, skömmu fyrir fund Trumps og Kims í Víetnam.
Fundurinn í Víetnam varð svo mun styttri en búist var við og var enginn sameiginlegur blaðamannafundur haldinn, eins og hafði staðið til. Fundinum lauk tveimur tímum á undan áætlun en aldrei hefur komið í ljós af hverju.
Kim hóf kjarnorkuvopnatilraunir á nýjan leik í maí 2019 og í kjölfarið hittust hann og Trump aftur í júní, á hlutlausu svæði á landamærum Norður- og Suður-Kóreu.
Þá varð Trump fyrsti bandaríski forsetinn til að fara inn fyrir landamæri Norður-Kóreu. Fundurinn skilaði þó engum árangri og Kóreumenn héldu kjarnorkuvopna- og eldflaugatilraunum áfram og urðu þeir tíðari en áður.