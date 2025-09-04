Víkingur stöðvaði sigurgöngu Vals með 3-2 sigri í leik liðanna í 16. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta á Heimavelli Hamingunnar í kvöld. Víkingur nældi sér þarna í dýrmæt stig í fallbarátunni en liðið var að vinna sinn þriðja leik í röð. Valur hafði haft betur í þremur leikum í röð fyrir þetta tap.
Víkingur náði forystunni strax á annarri mínútu leiksins. Ashley Jordan Clark tók þá hornspyrnu sem rataði beint á kollinn á Shainu Faienu Ashouri sem var ein á auðum sjó á fjærstönginni og stangaði boltann í netið.
Shaina var svo aftur á ferðinni skömmu fyrir lok fyrri hálfleiks. Þá stal hún boltanum af Kolbrá Unu Kristinsdóttur inni á miðsvæðinu og kláraði færið af stakri prýði með því að smella boltanum smekklega upp í samskeytin.
Shaina, sem gekk til liðs við Víking á nýjan leik um mitt sumar, hefur reynst gulls ígildi fyrir Fossvogsliðið. Shaina hefur skorað fimm mörk í þeim fimm deildarleikjum sem hún hefur spilað fyrir Víking í sumar.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir komst næst því að jafna metin fyrir Val í fyrri hálfleik áður en Shaina tvöfaldaði forskotið en skalli hennar var varinn á línu. Jordan Rhodes fékk einnig tvö góð færi í fyrri hálfleik en í bæði skiptin varði Eva Ýr Helgadóttir afar vel frá henni.
Fanndís Friðriksdóttir minnkaði svo muninn eftir um það bil klukkutíma leik. Fanndís skoraði þá með skoti beint úr hornspyrnu. Eva Ýr, sem átti annars góðan leik, hefði klárlega getað gert betur í þessu atviki.
Emma Steinsen Jónsdóttir kom Víkingi í 3-1 með marki sínu á 70. mínútu leiksins. Skot Emmu utan af kanti fór yfir Tinnu Brá Magnúsdóttir og í fjærhornið.
Valskonur voru hins vegar ekki lengi að svara fyrir sig. Þær tók miðju, geystust í sókn og Jasmín Erla Ingadóttir sendi boltann fyrir á Jordan Rhodes sem setti boltann í netið.