Aðalfyrirsæta í herferð 66°Norður 99 ára gömul Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. september 2025 19:01 Ólafía Sigurrós stillir sér upp fyrir ljósmyndarann Ara Magg sem skaut herferðina. 66°Norður Ólafía Sigurrós Jónsdóttir er aðalfyrirsæta í nýjustu herferð 66°Norður. Það er ekki í frásögur færandi nema hvað Ólafía er 99 ára gömul sem gerir hana að elstu fyrirsætu landsins og án efa eina af elstu fyrirsætum heims. Ólafía er fædd árið 1926 á Suðureyri við Súgandafjörð á norðanverðum Vestfjörðum, dóttir skipstjóra og húsfrúar og ólst hún jafnframt þar upp. Taugin milli Ólafíu og 66°Norður er sterk því sama ár og Ólafía fæddist var fyrirtækið stofnað í bænum. Rætt um tökuna yfir kaffibolla og aðeins verið að laga hárið.66°Norður Eftir að hafa alið manninn á Suðureyri flutti Ólafíu sem ung kona til Reykjavíkur til að fara í skóla. Hún útskrifaðist sem leikskólakennari og starfaði við það sinn starfsferil. „Við ákváðum að fá Ólafíu til liðs við okkur þegar við komumst að því að hún deilir bæði aldri og uppruna með 66°Norður," segir Hanna Harpa Agnarsdóttir, markaðssérfræðingur hjá 66°Norður, um herferðina. Aðeins verið að skoða afraksturinn.66°Norður „Þetta hefur verið mjög skemmtilegt verkefni og Ólafía hefur staðið sig ótrúlega vel í myndatökum og fyrirsætustörfum. Henni hefur fundist þetta gaman og sérstaklega tenging hennar og fyrirtækisins við Suðureyri," segir hún jafnframt um herferðina sem fer í loftið núna í kvöld. Ólafía segir hreyfinguna lykilþátt í langlífinu.66°Norður Útivist og hreyfing mikilvæg Ólafía segist leggja áherslu á mikilvægi þess að nýta útivist og hreyfingu til þess að halda heilsu. „Ég fer út að ganga á hverjum og degi og svo förum við í morgunleikfimi, það er góð hreyfing. Það er bara nauðsynlegt til að halda sér við, þess vegna er ég orðin svo gömul," segir Ólafía. Ólafía á heimili sínu umkringd bókum af ýmsu tagi. Hún passi að fá sér alltaf reglulega ferskt loft. „Þegar ég er orðin svona gömul, þá er þetta skemmtilegasta sem ég geri," segir Ólafía og bætir við að hugarfarið skipti miklu máli í daglegu amstri. Rýnt í sögu Suðureyrar. Eldri borgarar Tíska og hönnun