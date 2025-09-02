Ruben Loftus-Cheek, leikmaður AC Milan, hefur verið valinn í enska landsliðið í fyrsta sinn í sjö ár.
Adam Wharton, miðjumaður Crystal Palace, getur ekki tekið þátt í leikjum Englands gegn Andorra og Serbíu í undankeppni HM 2026 vegna meiðsla og þess vegna hefur landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel hóað í Loftus-Cheek.
Hann lék síðast með landsliðinu gegn Bandaríkjunum í nóvember 2018. Loftus-Cheek hefur leikið tíu landsleiki fyrir England.
Tuchel þekkir vel til Loftus-Cheek en hann þjálfaði hann hjá Chelsea.
Undanfarin þrjú tímabil hefur Loftus-Cheek leikið með Milan. Hann hefur alls spilað sjötíu leiki fyrir ítalska liðið og skorað ellefu mörk.
England mætir Andorra á Wembley á laugardaginn og Serbíu ytra á þriðjudaginn eftir viku.