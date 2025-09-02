Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Sindri Sverrisson skrifar 2. september 2025 12:31 Erik ten Hag fékk nánast engan tíma til að sanna sig hjá Leverkusen. Getty/Christof Koepsel Hollenski knattspyrnustjórinn Erik ten Hag segir ákvörðun stjórnar Bayer Leverkusen, um að reka hann eftir tvo deildarleiki í starfi, algjörlega óvænta og fordæmalausa. Ten Hag var rekinn frá Manchester United í lok október í fyrra og hafði verið án starfs þar til að Leverkusen réði hann í sumar, sem arftaka Xabi Alonso. Velgengni Leverkusen undir stjórn Alonso var búin að vera gríðarleg og félagið batt vonir við að Ten Hag, sem gerði frábæra hluti sem stjóri Ajax og vann tvo titla með United, gæti viðhaldið henni. Hann fékk hins vegar aðeins tíu vikur í starfi, einn bikarleik og tvo deildarleiki. Líður eins og sambandið hafi aldrei byggt á gagnkvæmu trausti „Þessi ákvörðun stjórnar Bayer Leverkusen [í gærmorgun] um að segja mér upp kom mér algjörlega í opna skjöldu. Það að skilja við þjálfara eftir aðeins tvo deildarleiki er fordæmalaust,“ sagði Ten Hag í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér. „Í sumar fóru margir lykilmenn sem höfðu tekið þátt í árangri síðustu ára. Það að byggja upp nýtt, samhæft lið er vandasamt ferli sem krefst tíma og trausts. Nýr þjálfari á skilið að fá svigrúm til að koma sínum hugmyndum og gildum á framfæri, móta hópinn og koma sínum leikstíl í gegn. Ég hóf þetta starf af fullum þunga og orku en því miður vill stjórnin ekki gefa mér þann tíma og traust sem ég þurfti, og ég harma það. Mér líður eins og að þetta samband hafi aldrei byggt á gagnkvæmu trausti,“ sagði Ten Hag. Þá bætti hann við að sagan sýndi að í hvert sinn sem hann fengi að klára tímabil með sínu liði þá skilaði það sér í titli. Hann gerði Ajax þrívegis að hollenskum meistara og vann hollenska bikarinn tvisvar, auk þess að fara með liðið í undanúrslit Meistaradeildarinnar. Hann vann svo enska deildabikarinn og bikarmeistaratitil með United en gengi liðsins í úrvalsdeildinni var hins vegar langt undir væntingum. Leverkusen vann 4-0 sigur á neðrideildarliði Grossaspach í þýska bikarnum en tapaði 2-1 á heimavelli gegn Hoffenheim í fyrsta deildarleiknum undir stjórn Ten Hag og gerði svo 3-3 jafntefli við Werder Bremen á útivelli um helgina. Þýski boltinn Mest lesið Maðurinn sem stal derhúfu af barni biðst afsökunar Sport Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Fótbolti Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Fótbolti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins Enski boltinn Þegar átján ára Doncic fíflaði Hlyn Körfubolti Biturðin lak af tilkynningu um Isak Enski boltinn „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ Enski boltinn „Gulrótin að vinna og henda Slóveníu úr mótinu“ Körfubolti Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Enski boltinn „Við getum ekki þagað yfir þessu“ Körfubolti Fleiri fréttir Furðu lostinn eftir fordæmalausan brottrekstur Grimsby notaði ólöglegan leikmann gegn United en slapp með sekt Forseti UEFA hrósar Íslandi en segir brýna nauðsyn að fá betri klefa Biturðin lak af tilkynningu um Isak Man. City seldi markvörð og lánaði varnarmann Sætur sigur hjá Sveindísi sem reiddist og sparkaði í skilti Pressan gríðarleg eftir eyðslu sumarsins „Sjáum af hverju hann er að reyna koma honum í liðið“ „Þær eru hræddar við hana“ Segja Römer klára tímabilið með KA Isak dýrastur í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Guéhi ekki til Liverpool Rúnar Þór til Íslendingaliðsins Sönderjyske Enn einn Íslendingurinn til Kristianstad Birkir Bjarnason leggur skóna á hilluna Suárez hrækti á þjálfara Sjáðu stórfurðulegt viðtal við Emery: Svaraði öllum spurningum Marco Bizot Ten Hag rekinn frá Leverkusen Öll mörkin í Bestu: Allt brjálað í stórleiknum og umdeilt sigurmark FH Glugganum lokað: Upptalning á öllu sem átti sér stað Sjáðu sturlað sigurmark Liverpool og öll hin Úr B-deild í Meistaradeildina á aðeins átta árum Liverpool og Newcastle hafi náð samkomulagi um Isak „Höfum þurft að grafa djúpt til að finna leiðina að sigri“ Milner næstelstur og næstyngstur til að skora í úrvalsdeildinni „Ákvarðanir dómarana höfðu mikil áhrif á úrslitin“ Lazio í stuði og óvænt tap Inter „Gestrisni Stjörnunnar til háborinnar skammar“ „Skulduðum þeim sem mættu að gera betur“ Crystal Palace sótti fyrsta sigur tímabilsins Sjá meira