Furðu lostinn eftir for­dæma­lausan brott­rekstur

Sindri Sverrisson skrifar
Erik ten Hag fékk nánast engan tíma til að sanna sig hjá Leverkusen.
Hollenski knattspyrnustjórinn Erik ten Hag segir ákvörðun stjórnar Bayer Leverkusen, um að reka hann eftir tvo deildarleiki í starfi, algjörlega óvænta og fordæmalausa.

Ten Hag var rekinn frá Manchester United í lok október í fyrra og hafði verið án starfs þar til að Leverkusen réði hann í sumar, sem arftaka Xabi Alonso.

Velgengni Leverkusen undir stjórn Alonso var búin að vera gríðarleg og félagið batt vonir við að Ten Hag, sem gerði frábæra hluti sem stjóri Ajax og vann tvo titla með United, gæti viðhaldið henni. Hann fékk hins vegar aðeins tíu vikur í starfi, einn bikarleik og tvo deildarleiki.

Líður eins og sambandið hafi aldrei byggt á gagnkvæmu trausti

„Þessi ákvörðun stjórnar Bayer Leverkusen [í gærmorgun] um að segja mér upp kom mér algjörlega í opna skjöldu. Það að skilja við þjálfara eftir aðeins tvo deildarleiki er fordæmalaust,“ sagði Ten Hag í yfirlýsingu sem hann sendi frá sér.

„Í sumar fóru margir lykilmenn sem höfðu tekið þátt í árangri síðustu ára. Það að byggja upp nýtt, samhæft lið er vandasamt ferli sem krefst tíma og trausts. Nýr þjálfari á skilið að fá svigrúm til að koma sínum hugmyndum og gildum á framfæri, móta hópinn og koma sínum leikstíl í gegn.

Ég hóf þetta starf af fullum þunga og orku en því miður vill stjórnin ekki gefa mér þann tíma og traust sem ég þurfti, og ég harma það. Mér líður eins og að þetta samband hafi aldrei byggt á gagnkvæmu trausti,“ sagði Ten Hag.

Þá bætti hann við að sagan sýndi að í hvert sinn sem hann fengi að klára tímabil með sínu liði þá skilaði það sér í titli. Hann gerði Ajax þrívegis að hollenskum meistara og vann hollenska bikarinn tvisvar, auk þess að fara með liðið í undanúrslit Meistaradeildarinnar. Hann vann svo enska deildabikarinn og bikarmeistaratitil með United en gengi liðsins í úrvalsdeildinni var hins vegar langt undir væntingum.

Leverkusen vann 4-0 sigur á neðrideildarliði Grossaspach í þýska bikarnum en tapaði 2-1 á heimavelli gegn Hoffenheim í fyrsta deildarleiknum undir stjórn Ten Hag og gerði svo 3-3 jafntefli við Werder Bremen á útivelli um helgina.

