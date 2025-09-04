Fimm ár eru liðin frá eldsvoðanum á Bræðraborgarstíg þar sem veikleikar í kerfum og regluverki komu skýrt í ljós. Í kjölfarið hófst víðtæk umbótavinna þar sem stofnanir og atvinnulíf tóku höndum saman með það markmið að efla öryggi og bæta eftirlit.
Af því tilefni standa Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Samtök iðnaðarins sameiginlega að ráðstefnunni „Brunavarnir og öryggi til framtíðar“ þar sem farið verður yfir helstu lærdóma síðustu fimm ára, hvaða breytingar hafa orðið á regluverki, ábyrgðarskiptingu og framtíðaráskoranir í brunavörnum.
Ráðstefnan hefst klukkan 9 og stendur til 10:40 og verður hægt verður að fylgjast með ráðstefnunni í beinu streymi í spilaranum að neðan.
Meðal spurninga sem leitast verður við að svara:
Fyrirlesarar á ráðstefnunni verða: