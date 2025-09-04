Innlent

Ráðstefnan hefst klukkan 9:00 og stendur til 10:40.
Fimm ár eru liðin frá eldsvoðanum á Bræðraborgarstíg þar sem veikleikar í kerfum og regluverki komu skýrt í ljós. Í kjölfarið hófst víðtæk umbótavinna þar sem stofnanir og atvinnulíf tóku höndum saman með það markmið að efla öryggi og bæta eftirlit.

Af því tilefni standa Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, Samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Samtök iðnaðarins sameiginlega að ráðstefnunni „Brunavarnir og öryggi til framtíðar“ þar sem farið verður yfir helstu lærdóma síðustu fimm ára, hvaða breytingar hafa orðið á regluverki, ábyrgðarskiptingu og framtíðaráskoranir í brunavörnum.

Ráðstefnan hefst klukkan 9 og stendur til 10:40 og verður hægt verður að fylgjast með ráðstefnunni í beinu streymi í spilaranum að neðan.

Meðal spurninga sem leitast verður við að svara:

  • Hvernig stöndum við á Íslandi þegar kemur að brunavörnum?
  • Hvert er umfang bruna og brunatjóna hér á landi?
  • Hvaða tækifæri eru til að gera betur á þessu sviði?

Fyrirlesarar á ráðstefnunni verða:

  • Inga Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra ‍
  • Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra‍
  • Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og framkvæmdastjóri Almannavarnanefndar höfuðborgarsvæðisins - Hvað ef ég hefði…? - Samfélagsleg ábyrgð okkar allra‍
  • Regína Valdimarsdóttir, framkvæmdastjóri brunavarna- og markaðseftirlitssviðs HMS - Bræðraborgarstígur fimm árum síðar - frá harmleik til umbóta.‍
  • Birgir Viðarsson, framkvæmdastjóri sölu og ráðgjafar hjá Sjóvá.‍‍
  • Tryggvi Már Ingvarsson, framkvæmdastjóri fasteignasviðs HMS - Brunabótamat - öryggi almennings vegna fjárhagslegs tjóns af völdum bruna.‍
  • Guðni I. Pálsson, brunahönnuður hjá COWI, Brunahönnun bygginga - lærdómur, áskoranir og tækifæri
  • Aleksandra Leonardsdóttir, sérfræðingur hjá ASÍ.
  • Fundarstjóri: Heiðrún Jónsdóttir, framkvæmdastjóri SFF
