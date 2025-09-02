Ívar leiðir frekari uppbyggingu Húseigendafélagsins Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 2. september 2025 10:13 Ívar Halldórsson hefur þegar hafið störf sem framkvæmdastjóri Húseigendafélagsins. Vísir/aðsend Ívar Halldórsson lögfræðingur hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Húseigendafélagsins. Ívar starfaði áður í rúm ellefu ár hjá Neytendasamtökunum, bæði sem lögfræðingur og stjórnandi ECC á Íslandi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Húseigendafélaginu þar sem segir að hann muni leiða frekari uppbyggingu félagsins. Hann hefur þegar hafið störf. „Við erum afar spennt að fá Ívar til liðs við okkur. Hann hefur reynslu af félagasamtökum sem þessum og mikinn metnað til að koma að uppbyggingu félagsins,“ er haft eftir Hildi Ýr Viðarsdóttur, stjórnarformanni félagsins. „Ég er þakklátur fyrir það traust sem mér er sýnt. Ég er spenntur að leggja mitt af mörkum til að styrkja og efla félagið enn frekar á næstu misserum. Húseigendafélagið er mikilvægt hagsmunafélag fyrir fasteignaeigendur á Íslandi. Félagið er meira en 100 ára gamalt og hefur verið öflugt í hagsmunabaráttu fyrir fasteignaeigendur. Hjá félaginu starfar ótrúlega öflugt og faglegt starfsfólk. Þá er stjórn félagsins með mikinn eldmóð og brennur fyrir hag fasteignaeigenda. Ég er spenntur að ganga til liðs við þennan flotta hóp,“ er jafnframt haft eftir Ívari sjálfum í tilkynningunni. Húsnæðismál Vistaskipti Félagasamtök Mest lesið „Halló kríp, ég er með slæmar fréttir fyrir þig“ Innlent Ástandið ólíðandi í Mjóddinni: „Hvernig upplifun er að mæta á svona salerni?“ Innlent Fordæmir Snorra harðlega og segir hann gamaldags Innlent „Þetta er skipulag að fjöldabrottflutningum, markaðssett sem þróunaráætlun“ Erlent Eftirlýstur náðist á nöglunum Innlent Vilja viðurkenna Palestínu en með skilyrðum Erlent Landhelgisgæslan bíður eftir rússnesku skipi Innlent Róbert sá þriðji til að aðstoða Heiðu á rúmu hálfu ári Innlent Geti reynst ógn við öryggi allra barna Innlent Vélmenni hlaðin sprengiefnum rífi niður byggingar Erlent Fleiri fréttir Ívar leiðir frekari uppbyggingu Húseigendafélagsins Börnum á bið eftir leikskólaplássi í Reykjavík fækkar milli ára Viðreisn dalar en annars lítil hreyfing á fylgi flokka Róbert sá þriðji til að aðstoða Heiðu á rúmu hálfu ári „Halló kríp, ég er með slæmar fréttir fyrir þig“ Eftirlýstur náðist á nöglunum Fordæmir Snorra harðlega og segir hann gamaldags Ástandið ólíðandi í Mjóddinni: „Hvernig upplifun er að mæta á svona salerni?“ Fagna breytingunum en hætta ekki að berjast Landhelgisgæslan bíður eftir rússnesku skipi Geti reynst ógn við öryggi allra barna Mikil ánægja hjá ferðamönnum með alla aðstöðu í Skaftafelli Mótmælti nýja kerfinu í fyrra en fagnaði því í dag Stórbætt afkoma öryrkja og „niðurlægjandi“ ástand Mjóddarinnar Lögregla kölluð til vegna slagsmála og hnífaburðar Leit vegna neyðarsendis frestað Falla frá hluta ákæru vegna tunnumótmælanna Nágranni hafði betur og verkstæðið verður ekki endurbyggt Innkalla ferskan kjúkling frá Matfugli vegna gruns um salmonellu Tilkynnt um hljóð úr neyðarsendi á flugi yfir Akranes Einfaldasta lausnin að bæta kjör geislafræðinga Veitur vara við svikaskilaboðum Áhersla lögð á andlega líðan eldra fólks sem sé lítið rædd Þrjátíu þúsund fengu hærri lífeyri í dag en síðustu mánaðamót Ákærður fyrir að bera sig ítrekað Segir nýtt kerfi stórbæta kjör lífeyrisþega Með á þriðja þúsund pilla í nammipokum Bein útsending: Nýtt örorku- og endurhæfingarkerfi tekur gildi Það sé skammtímalausn að lengja opnunartíma og senda fólk erlendis í geislameðferð Snærós ráðin framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar Sjá meira