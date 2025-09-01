Þykkt hár Eiðs Smára Guðjohnsen í nýrri auglýsingu fyrir veðmálasíðuna Epicbet hefur vakið athygli. Stutt er síðan hár hans var farið að þynnast ansi mikið. Eiður hefur ekki tjáð sig um það sjálfur en virðist hafa farið í hárígræðslu.
Umræða um meinta hárígræðslu Eiðs Smára fór af stað í lok febrúar þegar hann mætti í Völlinn, umræðuþátt um enska boltann, á Sjónvarpi Símans hálfpartinn snoðaður en með rauða punkta á kollinum eins og sjá má gjarnan á mönnum sem fara í hárígræðslur.
Hárígræðsluaðgerðir eru framkvæmdar víða um heim en Tyrkland hefur orðið að sérstaklega vinsælum áfangastað sökum fjölda lækna sem framkvæma aðgerðirnar og verðsins. Hárígræðslur á Tyrklandi eru orðnar svo vinsælar að gárungarnir tala bara um Turkish Hairlines í stað Turkish Airlines.
Eftir komu Eiðs í Völlinn í febrúar voru hárígræðslur einmitt til tals í hlaðvarpinu Dr. Football, sem Hjörvar Hafliðason stýrir, sérstaklega hárígræðsla sem Mohamed Salah, leikmaður Liverpool, hafði farið í.
„Gæti verið að þetta nýja hár hafi veitt honum svona mikið sjálfstraust? Hann lítur svo miklu betur út, hann er miklu huggulegri,“ sagði Hjörvar um Salah og beindi svo sjónum að Fróni.
„Við sáum svona á Íslandi. Eiður Smári, hann var ekkert í felum með þetta: ,Gjörið svo vel sjáið þetta'. Í dag er þetta ekkert issjú, menn gera þetta bara.“
Eiður hélt áfram að mæta sem álitsgjafi á Völlinn það sem eftir lifði tímabilsins í vor en hefur skiljanlega lítið sést á skjánum í sumar.
Það var ekki fyrr en 15. ágúst síðastliðinn sem Eiður birtist fótboltaáhugamönnum aftur, þá í auglýsingu veðmálasíðunnar Epicbet í samstarfi við fyrrnefndan Dr. Football. Þar var tilkynnt að Eiður yrði gestur Hjörvars í hlaðvarpinu tvisvar í mánuði til að ræða um fótbolta.
Má Eiður koma út að leika? (2004) pic.twitter.com/DtqQ4Vy7Os— Popptíví kynslóðin (@IslenskN) July 9, 2024
Auglýsingin er eins konar endurgerð á Coca Cola-auglýsingu frá 2004 þar sem Haukur Baldvinsson, þá aðeins fjórtán ára og ekki enn orðinn fótboltamaður, bankar upp á Guðjohnsen-fjölskyldunni og spyr hvort Eiður megi að koma út að leika. Arnór Guðjohnsen kemur til dyra en Eiður fer út að spila fótbolta með Hauki.
Nýja auglýsingin byrjar líka á því að Haukur, nú fyrrverandi fótboltamaður, bankar upp á og spyr hvort Eiður megi koma út að leika. „Heyrðu, Eiður fór til læknis,“ svarar Arnór Guðjohnsen þá.
Eiður Smári Gudjohnsen er EpicHere we go! pic.twitter.com/DI2UuRI3dm— Epicbet (@epicbetisland) August 15, 2025
Næsta sem við sjáum er að Eiður er kominn til fótboltalæknisins Hjörvars Hafliðasonar sem færir honum tvennar fréttir. Þær vondu eru að Eiður geti ekki lengur spilað fótbolta en þær góðu eru að hann muni koma í hlaðvarpið Dr. Football tvisvar í mánuði.
„Þá gerum við það,“ svarar Eiður og þeir handsala það með handabandi.
Margir ráku upp stór augu við að sjá auglýsinguna þar sem Eiður var skyndilega ekki lengur með há kollvik og þunnan topp heldur þykkt dökkt hár á kollinum.
Eiður kom síðan í fyrsta sinn til Hjörvars í Dr. Football síðasta föstudag og sást þá enn betur hvað knattspyrnumaðurinn fyrrverandi er kominn með góðan hárvöxt.
Athafnamaðurinn Einar Bárðarson og hárgreiðslumeistarinn Baldur Rafn Gylfason fóru í hárígræðslu og Vala Matt kíkti hvernig tókst til í Ísland í dag.
Einar Bárðarson, umboðsmaður, lagahöfundur og hlaðvarpsstjórnandi, og Baldur Rafn Gylfason, hárgreiðslumeistari og eigandi BPro, fóru í byrjun maímánaðar saman í hárígræðslu í Istanbúl í Tyrklandi. Baldur segir miklar framfarir hafa orðið í faginu á liðnum árum en fyrir rúmum áratug voru slíkar aðgerðir lífshættulegar.