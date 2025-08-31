Liverpool og Newcastle hafi náð samkomulagi um Isak Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 31. ágúst 2025 23:27 Alexander Isak er við það að ganga í raðir Liverpool. George Wood/Getty Images Félagsskiptasérfræðingurinn Fabrizio Romano fullyrðir að Liverpool hafi náð samkomulagi við Newcastle um kaup á sænska framherjanum Alexander Isak. Romano segir að Liverpool muni greiða 130 milljónir punda fyrir Isak, sem myndi gera hann að dýrasta leikmanni ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi. Það samsvarar tæplega 21,6 milljörðum íslenskra króna. Þá lætur Romano frasann sinn „Here we go“ fylgja með, sem þýðir yfirleitt að hann hafi rétt fyrir sér. View this post on Instagram A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom) Sagan endalausa um eltingaleik Liverpool við Isak virðist því vera að nálgast endastöð. Félagið hefur reynt í nánast allt sumar að krækja í leikmanninn, en erfiðlega hefur gengið að sannfæra Newcastle um að selja stjörnuframherjann sinn. Sjálfur hefur Isak reynt ýmislegt til að koma félagsskiptunum í gegn og hefur hann ekkert leikið með liðinu á nýja tímabilinu sökum þess. Alexander Isak hefur leikið með Newcastle frá árinu 2022 og skorað 54 mörk í 84 deildarleikjum fyrir félagið. Áður lék hann með Real Sociedad þar sem hann sló fyrst í gegn. Þá á þessi 25 ára Svíi að baki 52 landsleiki fyrir Svíþjóð þar sem hann hefur skorað 16 mörk. Enski boltinn Mest lesið Uppgjör: Pólland - Ísland 84-75 | Tækifærið á sigrinum hrifsað af Íslandi Körfubolti „Hjartað rifið úr okkur“ Körfubolti „Gestrisni Stjörnunnar til háborinnar skammar“ Fótbolti Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn Enski boltinn Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Enski boltinn Veifuðu eftir dómurunum sem flúðu af vettvangi: „Eðlilegt að þeir hlaupi í burtu“ Körfubolti Feðgarnir slógust eftir leik Sport Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Íslenski boltinn „Stórt stökk að flytja ein til annars lands sextán ára“ Sport Andri Lucas flytur til Englands Enski boltinn Fleiri fréttir Liverpool og Newcastle hafi náð samkomulagi um Isak „Höfum þurft að grafa djúpt til að finna leiðina að sigri“ Milner næstelstur og næstyngstur til að skora í úrvalsdeildinni „Ákvarðanir dómarana höfðu mikil áhrif á úrslitin“ Lazio í stuði og óvænt tap Inter „Gestrisni Stjörnunnar til háborinnar skammar“ „Skulduðum þeim sem mættu að gera betur“ Crystal Palace sótti fyrsta sigur tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - KA 3-2 | Guðmundur Baldvin fullkomnaði endurkomu Stjörnunnar með flautumarki Rayo Vallecano stöðvaði fullkomna byrjun Börsunga Uppgjörið: Fram - Valur 2-1 | Fram stal sigrinum gegn toppliðinu Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Albert og félagar ósigraðir en án sigurs Sigurður Bjartur með umdeilt sigurmark Uppgjör: ÍBV-ÍA 2-0 | Eyjamenn upp í efri hlutann Uppgjörið: Vestri – KR 1-1 | Hvorugt liðið náði í sigurinn sem þurfti Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Sævar Atli kom Brann í 2-0 en það dugði ekki til sigurs Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Rautt spjald og skellur í Íslendingaslag Fyrirliðinn ekki með landsliðinu og varnarmaður inn fyrir sóknarmann Búinn að græða meira en fjórtán milljarða á því að vera rekinn Blikar fá heimaleik í Evrópu tveimur dögum fyrir lokaumferð Bestu Diljá mætir Manchester United Baldur hefur mjög litla trú á því að Blikar verði Íslandsmeistarar í ár Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann Sjá meira