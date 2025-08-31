Ökumaður mótorhjóls var fluttur slasaður á sjúkrahús eftir að hafa lent í árekstri við bíl á Suðurlandsvegi síðdegis í dag. Hann er ekki talinn vera í lífshættu.
Lögregluni á Suðurlandi barst útkall vegna bílslyss við afleggjarann að Skeið austan Selfoss um klukkan 17.30 í dag, að sögn lögreglu.
Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri segir að árekstur hafi orðið milli bifreiðar og mótorhjóls við framúrakstur.
Bíllinn hafi farið utan í mótorhjólið og mótorhjólamaðurinn slasast. Hann var síðan fluttur á Heilbriðisstofnun Suðurlands og verður þar „í bili“ að sögn Þorsteins, sem segir þó að mótorhjólakappinn sé ekki í lífshættu.
Veistu meira um málið? Áttu myndir? Sendu okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði heitið.