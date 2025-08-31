Kjartan Atli Kjartansson fékk sérfræðinga sína í Stúkunni til að spá fyrir um líkur félaga á því að vinna Íslandsmeistaratitilinn fótbolta karla í ár nú þegar lítið er eftir af mótinu.
Tvær umferðir eru efstir á Bestu deildinni áður en úrslitakeppnin tekur við og í dag og kvöld fara fram allir sex leikirnir í 21. umferðinni.
Baldur Sigurðsson og Ólafur Kristjánsson voru sérfræðingarnir í síðasta Stúkuþætti og báðir eru á því að aðeins fjögur félög eigi möguleika á því að vinna Íslandsmeistaratitilinn í haust.
Baldur byrjaði að sýna sína köku og hún var ekki falleg sjón fyrir Íslandsmeistara Breiðabliks.
Baldur hefur nefnilega jafnlitla trú á því að Breiðablik vinni titilinn eins og Stjarnan en bæði félög fengu fimm prósent líkur hjá honum.
„Ég er með fjögur lið. Þetta var í fyrsta skiptið sem ég heyri Jökul (Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar) nefna eitthvað að hann ætli að stefna hærra. Hann sagðist ekki ætla að stefna á titilinn en sagði að við viljum stefna hærra. Það var alla vega eitthvað og ég var ánægður að heyra það,“ sagði Baldur Sigurðsson.
„Við hörfum margoft séð það í sögunni að lið eru sigla inn ljótum sigrum sem endar á góðan hátt. Ég hef þeim fimm prósent en það eru ekki háar líkur,“ sagði Baldur.
„Ég er með Blikana líka í fimm prósentum. Það er ég að meta það út frá holningunni á liðinu og hvernig þetta hefur verið,“ sagði Baldur. Hann bendir á að Blikarnir eigi eftir Víkinga á útivelli og þurfi að fara upp á Skaga og spila við lið sem er að spila fyrir lífi sínu í deildinni.
„Þetta er mjög lág prósenta en þeir eru komnir aðeins á eftir og ég held að því miður fyrir þá þá verða þeir ekki í titilbaráttu í ár,“ sagði Baldur.
„Ég bý í Kópavogi þessa vegna varð ég að setja tuttugu prósent á Blika. Ég er samt sammála Baldri um að bragurinn er ekki góður,“ sagði Ólafur um Blikana en hér fyrir neðan má sá kökur þeirra beggja en báðir telja þeir að Víkingar séu sigurstranglegastir á Íslandsmótinu í ár.