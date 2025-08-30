Vesturbæjarlaug opnar enn á ný

Vesturbæjarlaug opnar aftur klukkan fjögur síðdegis í dag eftir stutta lokun.
Laugin lokaði um miðjan dag í gær eftir að í ljós kom að þrep ofan í laugina voru enn of hál og að það þyrfti að endursanda þau. Að því er fram kemur í tilkynningu frá Reykjavíkurborg gekk verkið vel.
Þetta er fagnaðarerindi fyrir borgarbúa en þetta er í þriðja sinn sem lauginni hefur verið lokað vegna framkvæmda undanfarna mánuði. Hún var lokuð í um tvo mánuði í sumar vegna viðgerða og skömmu eftir opnuna komu í ljós vankantar á málningarvinnu þar sem málningin var tekin að flagna af botni laugarinnar.