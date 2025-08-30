Skjöldur Íslands hefur vakið athygli stórblaða úti í heimi. Í dag birti Guardian forsíðufrétt þar sem fjallað er um samtökin og „systursamtök“ þeirra víða um Evrópu. Yfirlýstir hollvinir þjóðlegra gilda og verndarar kvenna sem vilja taka lögin í eigin hendur fylkja um götur borga um alla álfuna en Skildirnir svokölluðu virðast hafa vakið sérstaka athygli.
Skjöldur Íslands hefur vakið mikla athygli frá því að þeir gengu einkennisklædd um götur miðborgarinnar í júlí síðastliðnum. Um er að ræða eins konar hverfisgæslu með fasískar skírskotanir og ofbeldisdóma á bakinu. Hreyfingar sem þessar hafa þó sprottið upp um alla álfuna sem viðbragð við komu flóttafólks til Evrópu.
„Klæddir svörtum bolum prýddum járnkrossum, um tólf menn marséruðu um miðborg Reykjavíkur í leit að athygli á líflegu föstudagskvöldi.“ Á þessum orðum hefst fréttin sem er efst á Guardian, mest lesna fréttamiðli Bretlands að ríkisútvarpinu undanskildu. Þá er minnst á slíka hópa í Póllandi, Hollandi, Norður-Írlandi og víðar.
Til umfjöllunar er uppgangur hópa á borð við Skjöld Íslands og ræddi blaðamaður Guardian við norskan prófessor sem rannsakar öfgafullar stjórnmálahreyfingar við þartilgerða stofnun við Háskólann í Ósló.
„Þetta er aðallega táknrænt. Þeir koma ekki í veg fyrir fólksflutninga. Þeir skapa ekki aukið öryggi á götum úti,“ er haft eftir Tore Bjørgo prófessor.
„Þetta er gjörningur fyrir fjölmiðla og oft í pólitískum tilgangi, vegna þess að öfga- og jaðarhægrimenn nýta sér þetta til að fá athygli og nýja meðlimi,“ er haft eftir henni.
Talað er um „öldu“ misofbeldisfullra hreyfinga sem vilja stemma stigu við komu flóttamanna. Tekin eru dæmi um hópa sem töldu mörghundruð manns sem „stóðu vaktina“ við landamæri Þýskalands og Póllands til að koma í veg fyrir að flóttamenn kæmust yfir landamærin. Í Belfast á Norður-Írlandi hefur litað fólk orðið fyrir barðinu á skipulögðum hótunarherferðum en allir hópar eiga það sameiginlegt að stór hluti meðlima þeirra og aðstandenda eiga að baki sér dóma fyrir ofbeldis- eða fíkniefnabrot.
„Nýleg umfjöllun frá Íslandi og Norður-Írlandi benda til þess að dæmdir glæpamenn eru eftir sem áður fastur liður í þessum hreyfingum. Á Íslandi sagði Fjölnir Sæmundsson, formaður Landssambands lögreglumanna, að lögreglu höfðu borist upplýsingar um að þessir sjálfskipuðu löggæslumenn, sem segja markmið sitt vera að vernda Íslendinga frá innflytjendum, hefðu staðið í hótunum við fólk sem gagnrýndi þá, meðal annars sagt konum að það ætti að þagga niður í þeim endanlega,“ segir í fréttinni.
„Hann sagði við fréttavefinn Vísir að hugmyndir fólks um að taka lögin í eigin hendur væru áhyggjuefni. „Það eru fjölmörg dæmi sem benda til þess að slíkt endi einungis illa,““ segir þá.