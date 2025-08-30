Ísak skoraði en var á bekknum þegar liðið missti frá sér sigurinn

Ísak Snær Þorvaldsson skoraði sitt fimmta deildarmark fyrir Lyngby í dönsku b-deildinni í dag en liðið missti frá sér sigurinn.
Middelfart og Lyngby gerðu þá 2-2 jafntefli en eftir þennan leik er Lyngby í fjórða sæti deildarinnar. Stigið dugði Middelfart ekki til að sleppa upp úr botnsæti deildarinnar.
Ísak Snær kom Lyngby í 1-0 á 26. mínútu og tveimur mínútum síðar var staðan orðin 2-0 eftir mark frá Frederik Gytkjær.
Lyngby 2-0 yfir og í frábærum málum. Þannig var staðan í meira en fimmtíu mínútur.
Ísak var farinn af velli á 64. mínútu þegar allt var í góðum gír.
Middelfart skoraði hins vegar tvö mörk á síðustu ellefu mínútum leiksins og tryggði sér stig.
Mads Hansen minnkaði muninn á 79. mínútu og Johansen skoraði síðan jöfnunarmarkið á 86. mínútu.