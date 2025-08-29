Auðveldara hjá Arsenal og Tottenham í Meistaradeildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. ágúst 2025 23:02 Miðað við styrkleika mótherja Arsenal í Meistaradeildinni þá ætti Viktor Gyokeres að geta skorað nóg af mörkum í keppninni í vetur. EPA/ANDY RAIN Arsenal og Tottenham höfðu heppnina með sér þegar dregið var í leikjaröð í deildarhluta Meistaradeildarinnar í fótbolta. Tölfræðingarnir hjá Opta reiknuðu út erfiðleikastuðulinn í öllum átta leikjunum á hverju liði á komandi tímabili. Þar kom í ljós að það eru aðeins tvö lið með léttari leikjadagskrá en nágrannarnir Arsenal og Tottenham. Þau lið eru Pafos frá Grikklandi og lið FC Kaupmannahöfn frá Danmörku. Það er heldur ekki langt niður í Liverpool og Chelsea sem eru líka í hópi þeirra átta félaga í Meistaradeildinni sem eru með léttasta prógrammið. Það er allt aðra sögu að segja af stórliðum Paris Saint Germain og Bayern München. Bayern er með erfiðustu leikjadagskrána og ríkjandi meistarar í PSG eru þar númer tvö. Newcastle er með langerfiðasta prógrammið af ensku liðunum en liðið er í fimmta sæti á þessum lista. Það fylgir sögunni að ef við tökum FC Kairat frá Kasakstan út, sem er talið vera langlélagasta liðið í Meistaradeildinni, þá væri Tottenham með léttasta prógrammið. Hér fyrir neðan má sjá erfiðleikastuðulinn hjá öllum liðunum 36 í Meistaradeildinni 2025-26. View this post on Instagram A post shared by Opta Analyst (@optaanalyst) Enski boltinn Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Ísrael 71-83 | Skotin duttu ekki og EM byrjar á tapi Körfubolti Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fótbolti Uppgjörið: FH - Veszprém 22-32 | Takk Aron Handbolti Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Fótbolti Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Enski boltinn Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Enski boltinn Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Fótbolti Blikar mæta Loga, Shakhtar og Shamrock Fótbolti Landsliðsþjálfarinn vissi ekkert um útspil Haaland Fótbolti „Sérfræðingurinn má hringja í mig og koma með þetta plan B“ Körfubolti Fleiri fréttir Skrautlegar aðstæður hjá Valsstelpunum á Ítalíu Auðveldara hjá Arsenal og Tottenham í Meistaradeildinni Hefur ekki gerst hjá enska landsliðinu í 33 ár Romano segir Real Betis hafa dregið samþykkt tilboð í Antony til baka Tommi Steindórs fór á kostum í framburðarprófi Fylkismenn með þriðja sigur sinn í röð Fyrsta tapið hjá Willum og félögum kom í Leicester Modric lagði upp í fyrsta sigri AC Milan Þróttur á toppinn eftir endurkomusigur en Njarðvík vann líka Brynjólfur með tvö í kvöld og er orðinn markahæstur í hollensku deildinni Tottenham borgar 8,6 milljarða fyrir Xavi Simons Tveir nýliðar en ekkert pláss fyrir Trent og Grealish „Stundum hata ég leikmenn mína“ Framtíð Maríu hjá Marseille í óvissu eftir uppþotið í æfingaleik Hákon mætir Frey, Sævari og Eggerti í Evrópudeildinni Sjáðu Breiðablik tryggja sér sæti í Sambandsdeildinni Sandra María fer aftur út í atvinnumennsku Blikar mæta Loga, Shakhtar og Shamrock Smá stress fyrir föðurhlutverkinu Spurs að landa Xavi Simons Mourinho rekinn frá Fenerbahce Mainoo vill fara á láni Nýja Liverpool stjarnan fær sultarlaun Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Landsliðsþjálfarinn vissi ekkert um útspil Haaland Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Chelsea búið að kaupa Garnacho Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Sjá meira