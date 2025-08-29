Skoða að endurheimta votlendi til að stöðva loftslagsbreytingar og Rússa Kjartan Kjartansson skrifar 29. ágúst 2025 13:49 Eistneskar mómýrar gætu bæði gagnast til þess að verjast innrásarher úr austri og loftslagsbreytingum af völdum manna. Vísir/Getty Yfirvöld í Eistlandi kanna nú möguleikann á að endurheimta framræstar mómýrar og slá með því tvær flugur í einu höggi. Annars vegar til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hins vegar til þess að efla varnir landsins gegn mögulegri innrás Rússa. Eistland er ríkt af mólendi en stór hluti þess hefur verið ræstur fram í þágu landbúnaðar. Þegar mómýrarnar þorna byrjar mórinn að rotna og gefa frá sér mikið magn kolefnis út í andrúmsloftið. Erfiðlega hefur gengið fyrir eistnesk stjórnvöld að ráðast í endurheimt mómýranna vegna andstöðu margra heimamanna í sveitum landsins. Nokkrum endurheimtarverkefnum hefur þegar verið frestað af þessum sökum. Nú segir blaðið Politico að loftslags- og varnarmálaráðuneyti Eistlands ræði nú um hvort að endurheimt mómýra gæti nýst til þess að verjast mögulegri innrás Rússa í framtíðinni. Mýrarnir geti bæði bundið kolefni og teppt för rússneskra skriðdreka. Hugmyndin er enn sögð á frumstigi. Bæði finnsk og pólsk stjórnvöld hafa áður sagst skoða endurheimt votlendis við austurjaðar Atlantshafsbandalagsins sem bæði loftslags- og varnaraðgerð. Eystrasaltsríkin þrjú hafa einnig rætt um að nýta núverandi votlendissvæði sem hluti af sameiginlegri varnarlínu sinni. Fram að þessu hefur þó ekki komið til tals að endurheimta votlendi gagngert í þeim tilgangi. Eistland Loftslagsmál Rússland Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Mest lesið „Síðasta sem hann vildi var að það yrði til nýr Stefán Blackburn” Innlent Ákærður fyrir að nauðga barni frá því að það var tveggja ára Innlent Saknaði þess að fá ekki einu sinni tölvupóst eftir fjörutíu ára starf Innlent „Honum var kastað til hliðar eins og hverju öðru drasli“ Innlent Líkur á hellidembu, þrumum og eldingum suðvestantil Veður Afhjúpaði eigin njósnara á X Erlent Verjandi Lúkasar: „Þetta er bissness, þetta er viðskiptahugmynd“ Innlent Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Erlent Sviptir Harris vernd Erlent Þurfa að loka Vesturbæjarlaug enn á ný Innlent Fleiri fréttir Skoða að endurheimta votlendi til að stöðva loftslagsbreytingar og Rússa Sviptir Harris vernd Stærsta geimfyrirtæki Rússlands á vonarvöl Afhjúpaði eigin njósnara á X Shinawatra bolað úr embætti Slagsmál á mexíkóska þinginu yfir ræðutíma Ekki lengur fjarlægur möguleiki að hringrás í Atlantshafi stöðvist Falin myndavél á þingklósettinu og ósæmilegar myndir af börnum Árásarmaðurinn heltekinn af „hugmyndinni um að drepa börn“ Bandaríska utanríkisráðuneytið tjáir sig ekki um undirróðursherferð Glundroði hjá einni fremstu lýðheilsustofnun heims Rússar réðust á sendiskrifstofu Evrópusambandsins í Kænugarði Hafði ritað „Breivik“ og „Drepið Trump“ á skotvopnin Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Friður enn fjarlægur og Trump missir móðinn Mannskæð skotárás í skóla í Bandaríkjunum Með rétt til að „gera hvað sem ég vil“ „Þetta í raun staðfestir það sem að flestir bjuggust við“ Tilraunaskotið heppnaðist loksins Biður grænlenskar konur afsökunar vegna „lykkjumálsins“ Raðsundlaugarkúkari gengur laus í Oulu Stefna Open AI vegna sjálfsvígs sonarins Frakkar skila höfuðkúpu konungsins Toera Fundu steinaldarbyggð í Árósaflóa sem fór undir sjó eftir ísöld Lögfesta bann gegn símanotkun í skólum Kallar bandarískan erindreka á teppið vegna Grænlandsmála Er við góða líkamlega heilsu en heilinn að „bregðast honum“ 50 prósenta tollar á indverskar vörur taka gildi í Bandaríkjunum Málverk stolið af nasistum fannst í argentínskri fasteignaauglýsingu Gríðarstór sandstormur olli usla í Arizona Ungstirni ryður sér til rúms Sjá meira