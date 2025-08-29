Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Stefán Árni Pálsson skrifar 29. ágúst 2025 13:01 Einar og Baldur sáttir með útkomuna. Athafnamaðurinn Einar Bárðarson og hárgreiðslumeistarinn Baldur Rafn Gylfason fóru í hárígræðslu og við sjáum hvernig tókst til. Einar og Baldur fóru saman fyrir nokkrum mánuðum til Istanbúl í Tyrklandi og létu færa hár úr hnakkanum yfir á skallann. Báðir eru mjög ánægðir með hvernig til tókst og Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði hvernig þeir eru núna eftir aðgerðirnar. Núna eru þeir með ferðir til Istanbúl fyrir menn og konur í hárígræðslu eða hármillifærslu eins og Baldur kallar þetta „Ég var með svona fjölskyldukollvik og hafði ekki hugsað mér að gera neitt í því,“ segir Einar. Baldur segir að það hafi heldur ekki verið planið hjá sér að fara í svona aðgerð. „En í tíu ár hef ég verið að spá í þessu. Því maður á góða vini sem á ákveðnum tímapunktum leyfa sér að stríða manni aðeins á einhverju sem maður er lítill í sér með. Hjá mér var farið að vanta aðeins í kollinum og komið svona hreiður,“ segir Baldur sem ætlaði aðeins að láta fylla upp í hreiðrið en maðurinn sem ræddi við hann úti í Tyrklandi vildi gera meira. Bæta í í kollvikin og meira. Aðgerðin fer þannig fram að hársekkir eru teknir af hnakkanum og komið fyrir á þeim stað sem vantar. Aðgerðin tók átta klukkustundir hjá Baldri en tíu klukkustundir hjá Einari en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Hár og förðun Ísland í dag Mest lesið Smashing Pumpkins pumpuðu upp stemningu – en listin varð undir hávaðanum Gagnrýni „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Lífið Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Lífið Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum Lífið Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Lífið Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Lífið Kaupa glæsihús frænku Patriks Lífið Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Lífið Opna Preppbarinn í Keflavík og bjóða 50% afslátt Lífið samstarf Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Lífið Fleiri fréttir Bananakaka með silkimjúku súkkulaðikremi Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari Taka fyrir sambönd flugfreyja og flugmanna út frá sögum úr bransanum Jón Ólafs og Hildur Vala keyptu í Vesturbænum Leggst undir hnífinn vegna brjóstakrabbameins og frestar túrnum „Þetta var eins og Atlantis sem sökk“ Hafdís Huld bæjarlistamaður Mosfellsbæjar Vinsælast á Netflix og Spotify: Kóreskir djöflaveiðarar tröllríða öllu Silkimjúk súpa fyrir sálina Eru smáhrifavaldar að taka yfir markaðinn? Sex bestu veitingastaðirnir í Skandinavíu Býr beint fyrir neðan barnsmóður sína Fjölgar í fjölskyldu Maríu Birtu og Ella Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Fullkominn kókos og chiagrautur að hætti Elísabetar Mettu Sóley og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni Segir lýtaaðgerðir hennar leið til að eldast með reisn Kaupa glæsihús frænku Patriks Opnar sig eftir handtökuna Töluðu íslensku við mannhafið Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum Fárveik í París Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Skiptir stærðin raunverulega máli? Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Taylor Swift trúlofuð Taumlaus gleði og stjörnum prýddir tónleikar Stórstjörnur í mögulegum ástarþríhyrningi Leikur Elsu Lund í fatla eftir vondan skell Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Sjá meira