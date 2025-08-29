Lífið

Svona heppnaðist hárígræðslan hjá Baldri og Einari

Stefán Árni Pálsson skrifar
Einar og Baldur sáttir með útkomuna.
Athafnamaðurinn Einar Bárðarson og hárgreiðslumeistarinn Baldur Rafn Gylfason fóru í hárígræðslu og við sjáum hvernig tókst til.

Einar og Baldur fóru saman fyrir nokkrum mánuðum til Istanbúl í Tyrklandi og létu færa hár úr hnakkanum yfir á skallann.

Báðir eru mjög ánægðir með hvernig til tókst og Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði hvernig þeir eru núna eftir aðgerðirnar.

Núna eru þeir með ferðir til Istanbúl fyrir menn og konur í hárígræðslu eða hármillifærslu eins og Baldur kallar þetta

„Ég var með svona fjölskyldukollvik og hafði ekki hugsað mér að gera neitt í því,“ segir Einar.

Baldur segir að það hafi heldur ekki verið planið hjá sér að fara í svona aðgerð.

„En í tíu ár hef ég verið að spá í þessu. Því maður á góða vini sem á ákveðnum tímapunktum leyfa sér að stríða manni aðeins á einhverju sem maður er lítill í sér með. Hjá mér var farið að vanta aðeins í kollinum og komið svona hreiður,“ segir Baldur sem ætlaði aðeins að láta fylla upp í hreiðrið en maðurinn sem ræddi við hann úti í Tyrklandi vildi gera meira. Bæta í í kollvikin og meira. Aðgerðin fer þannig fram að hársekkir eru teknir af hnakkanum og komið fyrir á þeim stað sem vantar. Aðgerðin tók átta klukkustundir hjá Baldri en tíu klukkustundir hjá Einari en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.

