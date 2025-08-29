Slökkviliðið fór í tvö útköll í nótt vegna bílbruna. Fyrri bruninn átti sér stað upp úr eittleytinu í Hafnarfirði og sá seinni á Lynghálsi upp úr þrjúleytinu.
Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu greindi frá verkefnum næturinnar í Facebook-færslu í morgun en mbl greindu fyrst frá.
Bílarnir voru báðir alelda þegar slökkviliðið kom á vettvang að sögn varðstjóra og eru báðir gjöreyðilagðir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar eldsupptök.
Slökkviliðið sinnti einnig 105 sjúkraflutningum í gær, þar af voru 22 þeirra á næturvaktinni sem byrjaði klukkan hálf tíu í gærkvöldi.