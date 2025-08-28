Sverrir fagnaði á móti Loga

Sverrir Ingi Ingason fagnaði sigri í einvígi tveggja íslenskra landsliðsmanna í Evrópudeildinni.
Sverrir Ingi og félagar í gríska félaginu Panathinaikos slógu í kvöld út Loga Tómasson og félaga í tyrkneska félaginu Samsunspor.
Samsunspor var á heimavelli í kvöld en leiknum lauk með markalausu jafntefli.
Logi kom Samsunspor í 1-0 í fyrri leiknum en Grikkirnir svöruðu með tveimur mörkum. Þeir fara einmitt áfram á þessum tveimur mörkum eftir leikinn í kvöld.
Logi lék allan leikinn í kvöld og fékk gula spjaldið langt inn í uppbótatíma. Logi reyndi eitt langskot og skapaði eitt færi fyrir liðfélaga sína. Hann kom 65 sinnum við boltann.
Sverrir Ingi sat allan tímann á bekknum.
Panathinaikos verður í Evrópudeildinni í vetur en Samsunspor spilar í Sambandsdeildinni.